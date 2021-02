Nel 2021 il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport punta forte al titolo dopo che ha chiuso terzo nel 2018, secondo nel 2019 e quarto nel 2020 con la sua Honda.



"Estendere questo rapporto con Honda è una sensazione fantastica, soprattutto dopo un'altra grande stagione nel 2020, nonostante tutte le sfide che ci ha presentato. A livello globale speriamo che le cose saranno molto diverse nel 2021 rispetto all'anno scorso, ma una cosa che speriamo rimanga invariata è la nostra competitività. Finora abbiamo dimostrato in ogni stagione di essere in grado di lottare per il titolo, quindi naturalmente sentiamo di potervi puntare ancora per il 2021", ha detto l'argentino.



Guerrieri ha vinto due volte al Nürburgring Nordschleife, dove la serie aprirà i battenti con la WTCR Race of Germany il 3-5 giugno.