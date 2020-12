Il grande sorpasso di Esteban Guerrieri all'esterno su Yvan Muller che gli è valso il successo in Gara 1 della WTCR Race of Germany è stato inserito nella lista dei video per rappresentare il WTCR – FIA World Touring Car Cup al #FIAActionoftheYear.

A fine stagione, la FIA invita tutte le sue serie a scegliere un'azione dell'anno di almeno 30" per essere poi votata tramite una clip inserita sui social.



Eurosport Events, promoter del WTCR, ha valutato diversi episodi ed incidenti, optando per la gran mossa di Guerrieri su Muller lungo un Nürburgring Nordschleife insidioso per via del bagnato.



"Ricordo che avevo analizzato i dati del 2019 a casa - ha spiegato il pilota della Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Alla "Aremberg" c'era aderenza anche sul bagnato, quindi quando mi sono avvicinato ad Yvan e ho visto che mi chiudeva all'interno, ho pensato di passare all'esterno in frenata; ci siamo trovati fianco a fianco e ho messo anche due ruote sul cordolo sbandando, ma era la mossa per vincere la gara e alla fine ha pagato. Sono molto contento".



Ecco il video del WTCR per #FIAActionoftheYear:https://www.youtube.com/watch?v=4IUgLnTY6Rw



Per votare, utilizzate questo link: https://bit.ly/3qLXP4X



Le votazioni terminano a mezzanotte del 13 dicembre.