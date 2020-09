La squadra svizzera di Milenko Vuković schiera infatti il giovanissimo nordirlandese al volante della Mégane RS TCR, auto sviluppata in collaborazione con Renault Sport che è in attesa dell'ok finale da parte del Dipartimento Tecnico di WSC, che dovrà approvarla e concederle il cosiddetto Passaporto Tecnico per il WTCR.



Nel 2019 Young, nativo di Belfast, ha corso nel TCR Europe con debutto sul Circuit de Barcelona-Catalyuna e ora è pronto per il debutto nella massima serie turismo, dopo essere cresciuto in Renault UK Clio Cup. Quest'anno potrà ambire anche al FIA Rookie Award e al WTCR Trophy per gli indipendenti.



Vuković sfrutta il calendario europeo

"Fin dall'inizio dell'anno il nostro progetto era correre nel WTCR - ha detto Vuković, che ha sfruttato la riapertura delle iscrizioni alla serie nel periodo estivo post-pandemia - Con i problemi del Coronavirus e le gare solo in Europa, ecco che abbiamo trovato tutto per arrivare qui”.



Obiettivo 2020 molto chiaro

“Vogliamo essere consistenti e ottenere bei risultati nell'arco dell'anno. Sappiamo che il livello del WTCR è molto alto, ma tutto il team ha lavorato duramente per essere competitivi e siamo entusiasti di portare il marchio Renault al debutto nel WTCR − FIA World Touring Car Cup”.



Young un volto nuovo

“Jack ha dimostrato l'anno scorso di essere uno in grado di lottare per il vertice con la nostra macchina e nel 2020 è il nostro pilota ufficiale, avendo preso parte a tutti i test di sviluppo dell'attuale versione della Mégane RS TCR”.



Un talentino in rapida ascesa

Jack Young ha ammesso che passare dai monomarca inglesi al WTCR è stato un passo molto rapido, ma si sente pronto. “Ho 18 anni e pensavo fin dall'inizio dell'anno di correre nel TCR Europe. Quando Renault mi ha proposto il programma del WTCR non ci ho pensato due volte. Non sento pressioni e so che sarà una esperienza fantastica. Voglio solamente entrare in pista e spingere al massimo, vediamo dove potremo arrivare".



Foto:TCR-series.com