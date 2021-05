Due auto che vedremo all'opera nel WTCR – FIA World Touring Car Cup sono state protagoniste nel primo round del TCR Europe che si è svolto allo Slovakia Ring.

Mikel Azcona ha portato al successo la CUPRA Leon Competición in Gara 1 con un grande dominio, imitato da Mehdi Bennani su Hyundai Elantra N TCR in Gara 2, resistendo allo spagnolo e regalando la prima affermazione alla vettura coreana.



“Sono molto contento di cominciare l'anno così - ha detto Azcona, che correrà tutto il 2021 anche nel TCR Europe oltre che nel WTCR - La partenza è stata fondamentale per vincere, sono scattato bene andando all'interno e poi sono riuscito ad aumentare il divario spingendo forte".



Nicolas Baert ha chiuso secondo in Gara 1 con l'Audi della Comtoyou Racing, davanti a Dániel Nagy con la CUPRA Leon Competición della Zengő Motorsport. Tom Coronel (Comtoyou, Audi) aveva siglato la pole, ma è scivolato quinto.



Azcona in Gara 2 ha insidiato Bennani fino alla fine, con podio completato da Franco Girolami, fratello di Néstor Girolami, sulla Honda Civic Type R TCR della PSS Racing.



"E' molto bello tornare a vincere, specialmente con questa nuova macchina - ha commentato Bennani - Non è stato semplice, dobbiamo ancora capire bene come sistemare gli assetti, ma abbiamo migliorato tanto nelle Libere e nelle Qualifiche. Alla fine il passo era buono, anche se Azcona in alcune parti era più veloce. Mi sono preso dei rischi e in certi punti soffrivo il sovrasterzo, ma volevo questo risultato per la Hyundai, dato che mi ha scelto per sviluppare la macchina. Ce l'ho fatta e sono contento per loro".



La stagione 2021 del WTCR comincerà sui 25,378km del Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

