Tre membri dell'esclusivo WTCR 100 Club del WTCR - FIA World Touring Car Cup saranno in azione alla WTCR Race of Saudi Arabia.

Tom Coronel ed Esteban Guerrieri sono partiti per 105 gare, mentre Norbert Michelisz ha preso parte a 104 round.



Thed Björk, Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono entrati a far parte del club dei 100 alla WTCR Race of Portugal di luglio, ma non correranno a Jeddah.

Ad

WTCR Intervista WTCR con Angelie Krampitz 4 ORE FA

WTCR Ispirazione dalla F1 per Michelisz a Jeddah 11 ORE FA