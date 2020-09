I NUMERI



*20 piloti per tutto l'anno



*4 Campioni del Mondo FIA



*8 piloti under 25



*4 concorrenti per il FIA Rookie Award



*7 marchi rappresentati



*12 nazionalità rappresentate



UN GRANDE SFORZO IN UN PERIODO SENZA PRECEDENTI

L'interesse per la categoria è sottolineato dal grande numero di adesioni, ma anche dall'iniziativa della FIA Touring Car Commission che, su richiesta del promoter Eurosport Events, quest'estate ha riparto le iscrizioni per un breve periodo.



In questo modo tutti i concorrenti che non erano riusciti a finalizzare i propri programmi prima della pandemia di COVID-19 hanno potuto aderire alla serie.



Inoltre, Eurosport Events e la FIA hanno costruito un calendario solamente europeo per ridurre i costi, in modo da rendere il campionato più accessibile a tutti e aumentarne il livello.



Fra le altre iniziative, ecco il FIA Rookie Award per gli Under 23 che al via del 2020 non hanno corso più di due gare nel WTCR. Indetto anche il WTCR Trophy per gli independenti.



GRANDE RISPOSTA DAGLI UNDER 25

Sono 8 i piloti Under 25 che saranno sulla griglia del WTCR nel 2020. Ecco i nomi:



*Mikel Azcona (Spagna, 24) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Ha vinto la sua prima gara al debutto nel WTCR nel 2019 e ora avrà la nuovissima CUPRA



*Bence Boldizs (Ungheria, 23) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Dopo i successi in casa e nel rallycross, l'ungherese balza nel mondiale



*Luca Engstler (Germania, 20) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

Nonostante la giovane età, il tedesco nel turismo ha già vinto tanto



*Yann Ehrlacher (Francia, 24) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Nipote di Yvan Muller, è uno dei favoriti per il titolo



*Gilles Magnus (Belgio, 21) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

Uno dei 500 piloti usciti dal concorso indetto dal RACB National Team, squadra della federazione belga



*Attila Tassi (Ungheria, 21) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Da piccolo ha giocato ad hockey sul ghiaccio e girato in BMX, ma dopo un incidente è passato alle auto a 14 anni



*Santiago Urrutia (USA, 24) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Nativo dell'Uruguay, correrà con la bandiera degli USA dopo le avventure sulle monoposto



*Jack Young (UK, 18) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR**

E' il terzo pilota più giovane a debuttare nel WTCR dopo successi in patria



IL QUARTETTO DI SEPANG DI NUOVO INSIEME

Nel 2019 il titolo del WTCR è stato assegnato in Malesia dopo una grande lotta fra questi concorrenti



*Thed Björk (Svezia) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Si è piazzato quarto, ma è stato il primo svedese a diventare Campione del Mondo nel 2017 nel WTCC



*Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Ha battuto Hamilton e Vettel in Formula 3 e si è classificato secondo nel WTCR 2019



*Norbert Michelisz (Ungheria) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

E' il Re del WTCR, culmine di una carriera iniziata coi videogiochi



*Yvan Muller (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Terzo nel 2019, il 4 volte Campione del Mondo è colui che ha più successi nel WTCC, pole e giri veloci



GLI ALTRI

Ecco altri piloti che hanno già vinto nel WTCR o nel WTCC:



*Nicky Catsburg (Olanda) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

E' arrivato nel WTCC con grande determinazione e reputazione nelle corse GT



*Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Ha vinto tre gare nel 2019 e vuole fare bene nel 2020



*Tiago Monteiro (Portogallo) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Salito sul podio di F1, è tornato nel turismo dopo il serio infortunio del 2017



*Gabriele Tarquini (Italia) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Bi-Campione del Mondo, ha anche 38 gare di F1 all'attivo all'età di 58 anni



*Jean-Karl Vernay (Francia) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

Campione 2017 del TCR International, debutta con la Alfa Romeo



I SEI DEL WTCR TROPHY

Il WTCR Trophy per gli independenti vedrà i seguenti concorrenti darsi battaglia (più Bence Boldizs, Gilles Magnus e Jean-Karl Vernay).



*Nathanaël Berthon (Francia) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

"Mr. Versatile" ha corso con F1 (test), GT, prototipi, su ghiacco e Le Mans.



*Tom Coronel (Olanda) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Chiamato "The Showman", quest'anno festeggerà le 500 gare turismo



*Gábor Kismarty-Lechner (Ungheria) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Campione ungherese, ha corso per 20 anni



WTCR 2020: LA ENTRY LIST



1 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



7 R T Jack Young (GBR) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR**



8 R Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai i30 N TCR



9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR



12 Santiago Urrutia (USA) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR



16 R T Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS



17 T Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



30 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



31 T Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



55 R T Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición



68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



69 T Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



88 Nicky Catsburg (NED) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai i30 N TCR



96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición



99 T Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición



100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



R = FIA Rookie Award

T = WTCR Trophy



**L’utilizzo della Renault Mégane RS TCR nel WTCR − FIA World Touring Car Cup è soggetto al completamento dell’omologazione tecnica da parte di WSC (società che detiene il marchio TCR) e del rilascio del passaporto tecnico per il WTCR.