Sei entusiasta di questa occasione?

“Tantissimo e sinceramente non saprei cosa aspettarmi perché per me è un grande salto. Ho corso con una Suzuki da 100CV, le TCR ne hanno 360. Le prime due gare sarà importante imparare molto, nella fase di apprendistato non contano i risultati. Intanto mi sono allenato correndo le gare di Brno nel TCR Eastern Europe".



Senti la pressione di correre nel WTCR?

“So che è una sfida importante, penserò solo a imparare. E' ottimo avere in squadra Mikel Azcona e Gábor Kismarty-Lechner perché hanno tutti e due esperienza, anche se Mikel è giovane. Lui ha dimostrato di essere velocissimo, ha vinto il TCR Europe nel 2018 e al debutto nel WTCR ha stupito. Anche Gábor è ottimo, sono sicuro che mi aiuteranno".



Hai parlato di Gábor Kismarty-Lechner, lo conosci?

“Per me è un mentore, è divertente perché ho cominciato a correre con lui in ogni campionato, rallycross, salite e turismo, ora anche nel WTCR. Siamo stati rivali e ora compagni".



Cosa significa per te correre per la Zengo?

“E’ un piacere correre con questo team e con piloti leggendari nel Mondiale Turismo, sono molto grato alla squadra, alla famiglia e penso che sia un miracolo questo”.



Come sono andati i test e le gare per ora?

“Sono arrivato secondo in Gara 2 del TCR Eastern Europe, un ottimo risultato per me e per il team anche se il weekend è stato difficile. Abbiamo provato allo Slovakia Ring in estate e il set-up provato ha funzionato, ma nel fine settimana non è stato così, quindi abbiamo cercato di studiare i dati per migliorare".



Che risultati puoi ottenere?

“Per me è necessario che siano buoni, ho ottenuto il primo podio nel TCR, sarebbe bello centrarlo anche nel WTCR”.



Che differenza c'è tra la Suzuki e la CUPRA?

“Fisicamente non c'è differenza, mentalmente è più dura perché bisogna concentrarsi al 100% dall'inizio alla fine. E' uguale anche con la Suzuki, ma la Cupra richiede più impegno".



Che programma hai prima del primo evento?

"Con la nuova CUPRA non riusciremo a fare test, vedremo che potremo fare in gara".



Per il WTCR 2020 cosa ti aspetti?

“Mikel è l'esempio perfetto da seguire, spero di essere vicino a lui qualche volta. Per me sarebbe perfetto anche per provare a vincere il Rookie Award".



Hai preso parte alla Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, com'è stato?

“C'erano alcuni piloti leggendari, è stato bello e mi hanno aiutato, ma forse era perché eravamo in pre-stagione, altrimenti non credo sarebbe stato così!"



Foto: Gábor Támas Nagy/Zengő Motorsport