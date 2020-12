Ad ogni weekend, il Goodyear #FollowTheLeader - ossia colui che era in vetta alla classifica - si è guadagnato una striscia gialla sulla sua vettura, oltre ad un giubbotto giallo da indossare.



Il tutto è stato ispirato dalla maglia gialla del Tour de France di ciclismo, con Yann Ehrlacher che nella WTCR Race of Belgium si è issato in cima alla graduatoria, fino a quando il pilota della Cyan Racing Lynk & Co non si è laureato Campione.



Ecco un riassunto dei risultati del francese di ogni evento



WTCR Race of Belgium: Goodyear #FollowTheLeader per 7 punti



WTCR Race of Germany: Goodyear #FollowTheLeader per 31 punti



WTCR Race of Slovakia: Goodyear #FollowTheLeader per 21 punti



WTCR Race of Hungary: Goodyear #FollowTheLeader per 22 punti



WTCR Race of Spain: Goodyear #FollowTheLeader per 26 punti



WTCR Race of Aragòn: Goodyear #FollowTheLeader per 39 punti