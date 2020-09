Sei contento di tornare a correre?

“Dal punto di vista sportivo e della competizione, tantissimo, non vedevo l'ora di tornare a correre dal vivo! Ho sempre cercato di concentrarmi su sta cosa e tenermi pronto per quando fosse stato possibile, ma non sarà facile. Il virus è ancora in giro ed è importante seguire tutte le procedure".



Pensi di aver fatto tutto il possibile?

“Abbiamo fatto qualche test per capire bene le gomme Goodyear, sono stati positivi e abbiamo visto che le cose saranno differenti rispetto all'anno prossimo. Abbiamo raccolto informazioni utili e proveremo a replicarle in questo weekend. Con tutti i test che abbiamo fatto, ci sono tanti dati a disposizione”.



Quanto è importante il fattore gomme?

“Nel WTCR il margine fra vincere e perdere è veramente minimo e la competizione altissima. E' qualcosa che da fuori non si vede, ma se vediamo che si possono tirare fuori un paio di decimi, lavoriamo sempre a lungo. Bisognava capire bene la nuova gomma e ci abbiamo provato, ma i fan in TV non penso noteranno differenze."



La tua Honda Civic Type R TCR è cambiata?

“E' il terzo anno che corriamo con questa macchina, abbiamo pacchetti differenti per migliorare a seconda delle piste, cerchiamo di rendere al meglio su ciascuna. Stavolta sappiamo con più chiarezza cosa serve e come lavorare".



Conosci Zolder?

“Il primo podio europeo lo conquistai proprio qui nel 2001. Ero alla terza gara in Formula Renault e terminai secondo. Dopo ci ho corso con la Formula 3 e poi in Super League Formula. Non è semplice, ci sono poche chicane e bisogna mantenere la velocità in curva, controllando bene la macchina sui cordoli. E' molto impegnativa e ottima per cominciare la stagione".



La pista è stata riasfaltata da allora, sei preoccupato?

“I cordoli sono sempre quelli, ho visto dei video onboard. Il fatto che ci saranno meno sconnessioni sarà positivo, so che gli ingegneri della JAS sono stati qui per provare e raccogliere informazioni, per cui non sono preoccupato".



Adria ed Aragón sono le novità del WTCR, cosa conosci di queste piste?

“Ad Adria ci sono stato, era il 2002 e facevo la mia ultima gara in Formula Renault. Ora però è cambiata perché l'anno allungata, penso che sarà comunque una lotta serrata. A febbraio e marzo siamo stati ad Aragón a provare e abbiamo raccolto informazioni. E' un tracciato molto vario, tra lunghi rettilinei e curve strette, frenate in discesa e curve secche".



Gli iscritti saranno 20, che ne pensi?

“La Top10 è sempre stata fortissima anche quando eravamo in meno nel WTCC. E' così in ogni categoria e penso lo sarà anche nel WTCR, anche di più. Detto ciò, cercherò di tirare fuori il massimo da ogni situazione, l'importante è essere consistenti ed è quello che mi auguro".



Il format delle Qualifiche è cambiato, con la griglia di Gara 1 determinata dalla Q1. Che impatto avrà sulle strategie?

“Sarà molto diversa e vorrà dire prendersi più rischi. Serviranno strategie buone per non compromettere nulla, cercando compromessi e tenendosi sempre svegli. Dobbiamo anche considerare il consumo gomme e come sfruttarle. Sarà molto importante avendo tre manche".



Dopo Zolder si va al Nürburgring Nordschleife, una delle tue piste preferite, sei contento?

“Abbiamo corso un paio di eventi del VLN per allenarci, tutte le volte che arrivi al Nordschleife dici "beh, eccoci qui", anche se saresti pronto. Bisogna rispettarlo molto e devi tirare fuori qualcosa di più per essere veloce. Esserci andati già tre volte quest'anno è ottimo, mi sento più in forma”.



Dopo essere andato così vicino al titolo nel 2019, nel 2020 fari di tutto pur di aggiudicartelo?

“Non cerco di vincere per forza, semplicemente darò il massimo, come ho sempre fatto. Il team guarda molto ai dettagli e questo mi rende fiducioso, da tre anni sono con loro e so che lavorano alla grande. Ogni volta si fanno le cose come fosse l’ultima possibilità, non si lascia nulla al caso e si cerca sempre di trarre il massimo da ogni situazione. Se non vincerò, ci riproverò l'anno prossimo".