Ci credi? Fra un paio di settimane debutti nel WTCR…

“Ho quasi 44 anni e penso che il mio esempio mostri che i sogni si possono avverare col tempo. Ringrazio la Zengő Motorsport per l’opportunità”.



Quanta esperienza hai?

“Ho corso per 20 anni, principalmente nell’endurance, ma ho imparato tanto negli ultimi due anni nel turismo con il FIA CEZ Championship sulla Cupra TCR, conoscendo la macchina. Conosco alcune piste e mi alleno molto fisicamente per essere pronto. Alla fine correre con la Zengő Motorsport nel WTCR è qualcosa di speciale”.



Da dove viene la tua passione per il motorsport?

“Lo è sempre stata perché ho una azienda che lavora nelle corse, passo il mio tempo vicino alle piste, la mia vita è al fianco del motorsport, dopo la famiglia è il mio secondo amore".



Che tipo di pilota sei?

“Uno capace di imparare e migliorare sempre. Avrò tanto da apprendere nel WTCR e sono pronto, non ho grandi aspettative essendo il primo anno, ma farò del mio meglio per supportare i miei giovani compagni, Mikel Azcona e Bence Boldizs”.



L'esperienza che hai nell'endurance ti aiuterà?

“La consistenza è importante, ma quest'anno avremo gomme diverse e bisognerà capire come lavorare e gestire le Goodyear, sono parte importante del gioco, un po' come in F1. Questa è la chiave, con l'endurance capisci come farlo, ma qui bisognerà essere veloci anche sul giro secco di qualifica e in gara".



Conosci Hungaroring e Slovakia Ring, ma non il Nürburgring Nordschleife...

"Sarà qualcosa di molto difficile perché è una pista lunga e impegnativa, lo chiamano Inferno Verde proprio per quello. Cercherò di fare del mio meglio".



Come sarà essere al fianco di Norbert Michelisz, il Re del WTCR?

“Lo conosco bene fin dai tempi della Suzuki Cup, quando era un astro nascente. Per noi ungheresi sarà importante essere in quattro, Norbi, io, Bence e Attila Tassi facciamo un bel gruppo. E' bello che la Zengő Motorsport abbia fatto crescere uno come Michelisz, penso che Bence Boldizs sia nel posto giusto e mi auguro di essere utile al suo successo".



Debutti nel WTCR dopo una parentesi nell'Hungarian Rallycross Championship, che è molto diverso...

“E' totalmente diverso! Di base ho vinto tutto in Ungheria, in categorie differenti. Nel FIA Central European Zone ho conquistato il titolo, quindi volevo provare qualcos'altro e il Rallycross è un altro mondo, duro da capire anche con le strategie del joker lap. Quest'anno sono primo e la situazione è diversa per me, ma l'opportunità del WTCR con Zengő Motorsport era imperdibile. D'altro canto, sto lasciando una posizione da leader, ma non potevo fare entrambe le cose. Magari tornerò nel rallycross più avanti”.



Cosa fai quando non corri?

“Ho sempre fatto sport. Da piccolo giocavo ad hockey su ghiaccio, poi ho fatto tennis e altre cose. Il tennis lo pratico minimo due volte a settimana, seguo il programma Fit4Race in Ungheria con un amico. E' molto d'aiuto anche per la concentrazione nelle gare. Diciamo che per tre-quattro volte a settimana sono a fare sport".



