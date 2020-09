Al Circuit Zolder il 58enne abruzzese si rimette al volante della sua Hyundai i30 N TCR: sentiamo le parole del pilota griffato BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



E' passato tanto tempo, sei pronto per tornare in pista?

“Certo! E' stata una pausa lunghissima dall'ultima gara, voglio correre perché mi manca e ho bisogno dell'adrenalina della competizione. Abbiamo fatto qualche test, ma le gare sono un'altra cosa".



Cosa significa tornare a correre dopo 9 mesi?

“Sarà bello, rivedrò gente che conosco da anni, altri piloti e concorrenti. E' come una famiglia, mi è mancata una parte di vita".



Hai vinto nel WTCC a Zolder nel 2010 e 2011, che sfida è questo tracciato?

“E' impegnativo, sicuramente. E' strano che abbia vinto a Zolder io l'ultima volta, è un tracciato che mi piace come sfida, fra chicane e curvoni. La prima parte è molto bella, ma è un po' come una novità. Mi sono preparato guardando i video delle corse del passato".



La tua esperienza ti ha aiutato in questo lavoro?

“Non è un tracciato su cui si corre tutti gli anni, per cui quando ho avuto tempo ho visto i video. Mi piace, è un modo anche per approciare al meglio la prima gara, è un po' la trategia usata anche in passato. Da lì si può imparare molto".



Oltre alle nuove piste, ci sono pure le nuove gomme Goodyear; che idea ti sei fatto?

“Sono totalmente diverse dalle Yokohama, più dure. Per la gara le Goodyear sono ottime, ciò che cambierà molto sarà in qualifica perché non avremo una finestra così ampia per sfruttarle al meglio. Vedremo tante differenze e la bravura dei piloti nello scaldarle, quella sarà la chiave. In gara saranno molto consistenti, lavorano bene con temperature alte e sono contento".



Quest'anno la Q1 deciderà la griglia di Gara 1, come cambia la strategia?

“E' un grande cambiamento per chi lotta per il titolo. Non solo dovrai cercare di passare in Q2, ma sarà importante anche essere davanti dopo la Q1. Bisognerà spingere di più sfruttando maggiormente le gomme, che però sono limitate e meno dell'anno scorso. E' una bella sfida".



Quale obiettivo hai per il 2020?

“Ad inizio stagione è sempre lo stesso, lotto per il titolo. La verità è che tutto dipende da molti fattori, alcuni li possiamo controllare e altri no. Vedremo le nostre prestazioni comparate con gli altri piloti e marchi. Sarà dura, forse anche di più per me e per 'Norbi', dato che siamo i due Campioni uscenti. E poi c'è il Balance of Performance, ma non ne voglio parlare perché non è gestito da noi. A volte non siamo contenti, ma per ora pensiamo a correre e poi vediamo".



Con il tuo passato alle spalle, che motivazioni hai per il 2020?

“Alte, quest'anno ci sono cambiamenti importanti. Le gomme sono uno, specialmente per uno come me a cui piacevano le Yokohama e che ci correvo da tempo. Poi è cambiata anche la centralina e le prestazioni del motore saranno diverse, in particolare nell'erogazione della potenza. Ho grandi motivazioni e sono pronto ad adattare il mio stile di guida a queste novità".



Se non ce la facessi tu, chi vincerà il titolo?

“Come in passato, spero in un pilota Hyundai. Il livello è sempre altissimo, i ragazzi della Honda sono molto vicini e Lynk & Co già l'anno scorso era competitiva. Se non dovessi farcela, aiuterei uno dei miei colleghi di marchio, come ho fatto con "Norbi". Gli altri costruttori invece non li considero”.



Si torna anche allo Slovakia Ring, una delle tue piste preferite, ma anche ad Adria per la tua gara di casa...

“E' bello, mi mancava correre in Italia perché col WTCC siamo sempre andati là almeno per una volta all'anno, tra Monza ed Imola. Sono molto contento, ma spero che ci siano i fan perché vorrà dire che il virus non è più un pericolo e che si potranno vivere le gare come in passato. Adria è circa a 3h da casa mia, nel 2017 ho corso sul tracciato corto il TCR Trophy Europe. Era la terza gara con la nuova i30 N TCR. Non potevo prendere punti, ma Gara 2 l'ho vinta e in Gara 1 sono arrivato secondo. Fun un bel successo per me e per la Hyundai. Spero che anche la nuova pista sia bella".