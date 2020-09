Il pilota della Comtoyou Racing sarà al volante dell'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear come portacolori del RACB National Team e in lizza per il Rookie Award.



Quanta esperienza hai a Zolder?

“E' la pista sulla quale ho girato di più, la prima volta che sono stato qui era il 2017 per la 24h, una grande gara in termini di pubblico. Avevo 17 anni e sono stato il vincitore più giovane della storia. Ho bei ricordi del tracciato anche degli anni nel Belcar Endurance Championship con il prototipo Norma. Ho già fatto parecchi giri, anche perché le gare di quella serie erano di 2h".



Hai mai guidato una TCR a Zolder?

“Ho fatto un test ad inizio anno in vista del TCR Europe, poi ci sarebbe stata una gara. Con il COVID-19 è saltato tutto ed è stato un periodo duro".



Perché pensi sia la tua pista preferita?

“E' fantastico poter correre qui perché ci sono tanti punti dove poter superare. E' molto vecchio stile, non hai margini d'errore e mi piacciono queste piste. Ho corso al Paul Ricard lo scorso weekend, ma non mi dà le stesse sensazioni. Non è perché è il tracciato sul quale sono praticamente cresciuto, ma perché è particolare. Forse meno bello di Spa-Francorchamps, ma ha un bel disegno e sarà bello correre con l'Audi TCR qui".



La pista è stata riasfaltata di recente, che differenza farà?

“E' diventata 2-3 secondi più veloce e tutte le piccole sconnessioni non ci sono più. Anche se le curve restano uguali, è un po' come fosse nuova perché sono cambiati i dettagli. Di fatto, ora non ho più quel vantaggio degli anni scorsi, ma ho fatto una fara del Belcar Endurance Championship e l'asfalto nuovo è migliore e più rapido".



Come pensi possa reagire nella pioggia?

“Col nuovo fondo è difficile da dire, non so che aderenza avrà. Non sarà gommato perché non abbiamo avuto grosse gare qui, quindi non ne ho idea. Il mio vantaggio di conoscere la pista non sarà altrettanto tale se pioverà, ma qualcosa comunque ho".



Il tuo ricordo migliore di Zolder?

“E' il primo, relativo alla 24h di Zolder che ho vinto con la Norma. Un grande risultato, vivo a 70km da qui. In Belgio è tanto, ma magari non significa nulla".



Quante gare hai fatto per ora?

“Ho corso e vinto la 24h di Dubai, una gara del Belcar Endurance Championship a Zolder e fatto la Le Mans Cup al Paul Ricard. Il prossimo weekend sarò di nuovo con il Belcar Endurance Championship in azione ad Assen".



Sei pronto per il WTCR?

“Mi sono sempre sentito pronto, non ho mai avuto dubbi, soprattutto dopo la scorsa stagione che è stata promettente. Il passo è stato buono fin da subito, per cui mi sono chiesto perché non sarei dovuto essere qui nel 2020. Ok, il WTCR è un livello più alto, ma non ho mai avuto dubbi sull'essere pronto”.



Foto:TCR-series.com