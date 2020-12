10: le vittorie in assoluto ottenute nella serie da Esteban Guerrieri (Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), ultima delle quali è stata Gara 1 della WTCR Race of Aragón.



24: gli anni di Yann Ehrlacher, il più giovane Campione del Mondo Turismo FIA.



8'51"802: il giro record di Néstor Girolami che gli è valso la DHL Pole Position della WTCR Race of Germany al Nürburgring Nordschleife.



1'53"620: il giro record di Norbert Michelisz (nella foto) che gli è valso il TAG Best Lap Trophy della WTCR Race of Hungary.



3: i teenager in azione quest'anno, ovvero Nicolas Baert, Nico Gruber e Jack Young. Prima erano stati due nel 2018.