Dopo una stagione così buona nel 2019, con 10 eventi e 26 iscrizioni per l'intera annata, si prevedeva che il 2020 sarebbe stato più o meno lo stesso fino alla pandemia?

"Il motorsport è un business ciclico con alti e bassi, e ci sono momenti in cui è difficile mantenere questo livello. Prima della fine della scorsa stagione, abbiamo appreso che alcuni dei produttori coinvolti stavano rivalutando le loro strategie motoristiche".



"Poi, a gennaio, il governo marocchino ha ritirato il suo sostegno finanziario per la WTCR Race of Morocco con pochissimo preavviso, dopo che l'evento era stato un pilastro del calendario WTCC e WTCR per diversi anni. Improvvisamente, abbiamo dovuto trovare un sostituto per il round di apertura con pochi mesi di anticipo, che all'epoca non era l'ideale, ma sembra facile se si guarda indietro a quello che è successo da allora".



"Sulla scia di questi sviluppi, la FIA ed Eurosport Events avevano già iniziato a lavorare insieme su una serie di misure di riduzione dei costi al fine di attirare ulteriore interesse, con l'introduzione immediata di alcune di queste misure e lo scaglionamento di altre fino al 2021".



La pandemia del COVID-19 rappresenta una minaccia per tutte le discipline motoristiche, con categorie che gareggiano in diversi continenti che si trovano in una posizione di sfida. Quali misure si sono dovute prendere per far sì che il WTCR potesse andare avanti quest'anno?

"Il nostro primo obiettivo è quello di proteggere la salute dei partecipanti, ma la ripresa durante una pandemia non rappresenta solo una grande sfida logistica, ma dobbiamo anche considerare il suo impatto sull'industria automobilistica e sugli sport motoristici. Pertanto, i passi che abbiamo intrapreso sono stati allo stesso tempo in difficoltà causate dalla crisi della COVID-19 e rendendo la partecipazione alla serie più conveniente per le squadre".



"Ovviamente, i risparmi più significativi sui costi sono legati al fatto che il campionato si svolgerà in soli sei eventi anziché in 10, con tutti i round in Europa. Dovevamo essere realistici con i nostri obiettivi per l'anno e con il 95% del paddock che ha sede in Europa e nessuna previsione sulla possibilità di viaggiare liberamente al di fuori dell'Europa come in passato, questa era l'unica opzione a nostra disposizione. Naturalmente, questo riduce notevolmente anche i costi logistici della serie".



"Inoltre, l'inizio del campionato è stato spostato il più tardi possibile per permettere ai paesi di riaprire dopo il blocco iniziale e nella speranza di correre il minor numero possibile di eventi a porte chiuse. Questo ci ha lasciato una finestra molto breve di 10 settimane in cui svolgere la stagione. Sarà una sfida, ma è stata necessaria per garantire che il WTCR possa gareggiare e noi vedremo di far funzionare tutto".



"Una volta fissato il calendario, abbiamo dovuto essere flessibili con i formati dell'evento per poterci adattare al cambiamento. Abbiamo iniziato l'anno con l'idea di avere tre gare per evento come l'anno scorso, poi abbiamo ridotto il tutto a due gare per risparmiare sui costi. Una volta limitato il numero di appuntamenti, abbiamo dovuto farlo anche con le gare, ma per non averne troppo poche è stato redatto un regolamento che prevede due o tre round per weekend".



"Alla fine siamo arrivati ad un totale di 16 gare nel corso della stagione. Abbiamo inoltre riscritto il Regolamento Sportivo WTCR per includere una serie di misure aggiuntive di riduzione dei costi, tra cui la limitazione del numero di pneumatici e di altre parti che possono essere utilizzate, la riduzione del personale del team per ogni vettura e la riduzione del tempo di pista che porta ad un abbassamento dei costi di gestione".



Il termine ultimo per iscriversi a tutta la stagione era stato fissato per l'inizio di marzo 2020. Dopo il ritardo di mesi, la FIA Touring Car Commission ha deciso di riaprire le iscrizioni, una scelta cruciale per garantire una griglia di partenza buona per il 2020?

"Quando abbiamo chiuso le iscrizioni inizialmente, avevamo ricevuto abbastanza adesioni per una buona competizione, ma eravamo ben al di sotto dei numeri del 2019. Tuttavia, quello è stato l'inizio di marzo, quando pensavamo che avremmo gareggiato alla fine di aprile. Con l'inizio ritardato della stagione, la revisione del calendario e del format di gara, oltre alle ulteriori misure di riduzione dei costi, ci aspettavamo un nuovo interesse da parte di potenziali concorrenti, quindi aveva senso riaprire le iscrizioni".



"Il Regolamento Sportivo è stato ulteriormente modificato per permettere questo, proteggendo allo stesso tempo gli interessi di quei team che si erano impegnati nel WTCR fin dall'inizio. Pertanto, nessuna delle nuove iscrizioni è valida per il titolo delle Squadre, ma solo per i Piloti. Voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare tutte le nostre squadre, perché senza il loro supporto non è stato possibile fare nulla".



"Fortunatamente, la riapertura delle iscrizioni ci ha permesso di raggiungere le 20 presenze per l'intera stagione, oltre a consentirci di assegnare il titolo di miglior pilota esordiente di questa stagione, in quanto prima della riapertura di esse non avevamo numeri sufficienti per questo. Sono molto contento di vedere ora quattro giovani che iniziano la loro carriera nel turismo con la possibilità di lottare per il titolo FIA".



"Sono molto soddisfatto del lavoro della FIA Touring Car Commission, del Dipartimento Sportivo della FIA e, naturalmente, di Eurosport Events per gli sforzi compiuti per raggiungere questo obiettivo. Senza tutte le parti interessate coinvolte nel WTCR che quest'anno si sono riunite per uno scopo comune, nonostante una situazione sempre in divenire, avremmo potuto facilmente cadere vittime della pandemia come hanno fatto tante altre serie. Ora possiamo sperare in un ritorno sicuro e di successo alle corse a Zolder questa settimana".



Articolo pubblicato originariamente su FIA.com.