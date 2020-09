Hai 18 anni e sei già nel WTCR, ci credi?

“E' successo tutto molto in fretta, dopo gli anni di Clio Cup UK ho debuttato a Barcellona con la Renault TCR; una esperienza fantastica con una macchina dal grande potenziale. L'obiettivo era correre nel TCR Europe quest'anno, poi la pandemia ha cancellato tutto. Chiusa una porta, si è però aperto un portone, con la possibilità di iscriversi al WTCR con la nuova Renault della Vuković Motorsport. Ho colto al volo l'occasione".



Hai già un po' di esperienza con il TCR, ti aiuterà?

“Eravamo andati a Barcellona per sviluppare la macchina, ma sono arrivati due fantastici quarti posti. Questo ha cambiato un po' i piani e mi ha dato fiducia visto che correvo contro gente esperta. E la cosa mi carica ancor di più in vista di questa stagione".



Senti un po' di pressione visto che sei giovane?

“Al via non conta l'età, mi troverò davanti gente molto più vecchia di me, ma sono abituato ad essere il ragazzino della griglia. Sto sempre imparando, ma lo faccio velocemente".



Che risultato punti?

“L'obiettivo è fare il meglio che posso e divertirmi, siamo convinti che la macchina sia molto veloce con gli sviluppi, quindi le speranze sono grandi".



Quanto è stato duro il passaggio dalla Renault Clio Cup alla Renault Mégane?

“Molto grande, è una macchina completamente diversa, specialmente in velocità. Ma andremo anche su piste nuove e contro nuovi avversari, per me questa sarà una grandissima esperienza, davvero fantastica. Sono carichissimo e non vedo l'ora di essere in griglia".



Da dove nasce il tuo interesse per il motorsport?

“Mio papà Philip era pilota ufficiale nei rally per Ford, si è fermato quando sono nato io! L'idea di correre in Clio Cup è venuta guardando Colin Turkington nel BTCC in TV, è un nostro amico. Abbiamo pensato che fosse fantastico poter gareggiare lì".



Come hai iniziato?

“A 6 anni sono partito coi quad, a 9 ho cominciato coi kart e ho vinto la mia prima gara e il primo titolo in Irlanda del Nord. Dopo mi sono trasferito in Inghilterra e lì mi sono aggiudicato i titoli britannico, irlandese e nord-irlandese nel medesimo anno. Volevo continuare, ma tra scuola e lavoro il tempo e il denaro scarseggiavano, quindi mi sono dovuto fermare. Poi è arrivata la Clio Junior ed eccomi qui oggi".



Cosa è successo quando sei andato in Renault Clio Cup?

“Ho vinto fra gli Junior al primo anno nel 2017, poi ho fatto mezza stagione in Clio Cup causa esami scolastici. A fine 2018 ho vinto il titolo in Clio International, un grande risultato e forse il migliore per me ad oggi. Questo mi ha dato molta fiducia per il 2019, dove mi sono trovato in lotta per il vertice. Il mio ingegnere, Mike Ritchie, è stato un mago e mi ha dato una grandissima auto ad ogni gara, così come tutti i meccanici. Di fatto, sono diventato il pilota di oggi grazie a lui".



Pensavi di correre ancora in Renault Clio Cup più che nel WTCR?

“Nel 2019 non eravamo tanti in pista, ma avevo comunque l'esperienza degli anni prima. C'era gente nuova che si trovava questo ragazzino davanti, ma visti i piani mi sono dovuto fermare. Ho sempre voluto fare un campionato come questo e vincerlo".



Conosci il WTCR e i tuoi rivali?

“Ho visto il Mondiale da qualche anno e conosco i grandi nomi che saranno con me in griglia, è bellissimo".



Fai parte del British Racing Drivers’ Club Rising Star, ti aiuterà?

“E' un grande aiuto perché ti assistono nell'imparare e nella promozione. E' un onore far parte di questo programma".



Recentemente hai corso al Nürburgring Nordschleife, che sarà teatro della WTCR Race of Germany. Com'è?

“Incredibile, non vedo l'ora di tornarci! Ho detto a mio padre che mi sarei voluto trasferire in Germania! L'atmosfera è fantastica e unica su quella pista, non vedo l'ora!"



*L'utilizzo della Renault Mégane RS TCR nel WTCR − FIA World Touring Car Cup è soggetto al completamento dell'omologazione tecnica da parte di WSC (società che detiene il marchio TCR) e del rilascio del passaporto tecnico per il WTCR.



Foto:grazie a Jakob Ebrey Photography