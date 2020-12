Auto:CUPRA Leon Competición e Renault Mégane RS TCR hanno fatto la loro prima apparizione nel WTCR.



Piloti:al debutto nella serie abbiamo visto Nicolas Baert, Bence Boldizs, Josh Files, Luca Filippi, Nico Gruber, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Dylan O’Keeffe, José Manuel Sapag, Santiago Urrutia e Jack Young.



Format:per la prima volta abbiamo visto una sola qualifica anziché due.



Online:Esteban Guerrieri è stato il primo pilota del WTCR a vincere una gara di Esports WTCR.



Podi:Attila Tassi c'è salito per la prima volta.



Pole position: Yann Ehrlacher è il primo Campione a non aver mai siglato una DHL Pole Position.



Gare:Belgio e Spagna hanno ospitato per la prima volta il WTCR. La Spagna diventa assieme alla Cina l'unico posto dove si sono svolte almeno due eventi nello stesso anno.



Team:prima uscita per la Vuković Motorsport nel WTCR.



Titoli:assegnati per la prima volta WTCR Rookie Driver e WTCR Trophy.



Gomme:Goodyear è diventato per la prima volta fornitore con le sue Eagle F1 SuperSport.



Vittorie:Nathanaël Berthon, Nicky Catsburg, Tom Coronel e Santiago Urrutia hanno ottenuto la loro prima affermazione.