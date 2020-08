Sei contento finalmente di correre nel WTCR anche nel 2020?

“Fino a due settimane fa pensavo di non poterci correre, ma finalmente abbiamo raggiunto l’accordo con la Zengő Motorsport e sono contentissimo. E’ passato tanto tempo dall’ultima volta in Malesia, ma ho già iniziato a prepararmi bene. So che il WTCR è la massima serie turismo con tantissimi piloti forti. Voglio sfruttare questa occasione come se fosse l’ultima”.



Ti senti pronto?

“Andremo al primo round senza poter provare come gli altri team, ma solitamente mi adatto bene ad ogni pista e riesco ad andare forte con la macchina. Abbiamo la nuova CUPRA, auto costruita apposta per il WTCR, mi allenerò tanto al simulatore e poi daremo il 100%, anche conoscendo la nuova squadra. enso che insieme si possa fare bene".



Parlando della nuova CUPRA Leon Competición, com'è?

“E' migliorata perché quella prima era del 2014, è un cambiamento radicale, è tutta diversa. La macchina è stata fatta per il WTCR migliorandola in alcuni aspetti, tutti piccoli dettagli che però possono renderla vincente".



Puoi spiegarne le differenze?

“Tante piccole cose, che però faranno la differenza, oltre naturalmente all'aerodinamica. Abbiamo ridotto la resistenza e incrementato il carico, il che ti consentirà di entrare più forte nelle curve veloci, cosa che adoro. Con la vecchia macchina si lottava sempre con il sottosterzo, ma anche in frenata c'è qualcosa in più".



Nonostante tutto, ti sei tenuto impegnato in Spagna e online...

“Ho corso nel CER con la CUPRA TCR di un team spagnolo, è stato ottimo perché ero sempre in macchina. Non è il livello del WTCR, ma va bene lavorare con meccanici e ingegneri per migliorare nel weekend, in modo da cambiare anche la vettura".



Sei stato attivissimo nelle simracing, l'esperienza sarà un vantaggio per te?

“E' stato un bell'allenamento per i piloti, specialmente per me perché mi alleno molto al simulatore. La maggior parte delle piste nuove le imparo così, capendo i riferimenti, le marce, i cordoli. Prima di un weekend di gara solitamente faccio 200 giri e poi parto con le Prove Libere. Conosco già tutto della pista e fin dal primo giro posso spingere al limite facilmente. Ovviamente debbo imparare a migliorare sul giro secco abituandomi a capire dove frenare e dove cambiare, dove c'è l'erba all'interno dei cordoli e quant'altro".



Sei entusiasta che ci sarà la tua gara di casa?

“Ho iniziato col turismo al MotorLand Aragón nel 2011, il mio primo test con la Clio Cup è stato lì, per cui la conosco bene. Proverò a vincere, sono in casa e sarà bello sentire il sostegno dei miei fan".



Nel 2019 eri partito con tante incognite, oggi sei tra i favoriti, come hai cambiato le carte?

“Siamo arrivati a Marrakech l'anno scorso da Campioni del TCR Europe, ma sapevamo che il WTCR era di livello più alto. Sono partito sapendo che dovevo fare esperienza e imparare, ma sono andato bene fin da subito, salendo sul podio in Gara 2 e dopo mi sono sentito più forte. Questa è stata la chiave per il resto della stagione, mi sono trovato bene, ma allo stesso tempo ho dovuto imparare in fretta perché era tutto nuovo per me. Questo era uno svantaggio per me nei confronti degli altri piloti, se vedi i miei risultati del venerdì e sabato sono peggio della domenica. Ogni giorno sono cresciuto e in Malesia ero combattere con Norbert Michelisz ed Esteban Guerrieri, che si giocavano il Mondiale. Abbiamo terminato il 2019 ad altissimo livello ed è il motivo per cui sono motivatissimo per il 2020. Conosco i tracciati, la serie e penso di poter andare ancora più forte. E poi sarà importante avere la gara di casa al MotorLand Aragón”.



Il 2019 è finito con la controversa collisione con Esteban Guerrieri. Cosa gli dirai nel paddock quando vi rivedrete?

“Sinceramente non ho problemi con quanto accaduto, sono lo stesso di sempre e anche lui sa che queste cose succedono. Nel WTCR ho un obiettivo chiaro, vincere in pista, il motorsport e le gare sono queste, ecco perché sono qui".



