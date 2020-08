Sei pronto per la nuova stagione?

“Sì, tanto. Anzi, più dell'anno scorso perché ho alle spalle una stagione nel WTCR con questa macchina e conosco meglio rivali, piste, auto e team. Posso lottare per il campionato, nel 2019 si trattava di imparare, ma oggi, con tre ottimi piloti come colleghi, si può alzare l'asticella e puntare al Mondiale".



Hai corso nel TCR Europe al Paul Ricard, com'è stato tornare in azione?

“L'ultima gara era stata a Sepang, non era normale per me stare fermo 8 mesi. E' stato un po' strano, fra l'altro non era in programma questo evento, la decisione è giunta all'ultimo secondo quando Viktor Davidovski, il pilota ufficiale, ha avuto problemi di ingresso in Francia. Mi hanno chiamato quelli del PSS Racing Team, ho chiesto ovviamente ad Honda se potevo andare e hanno accettato di aiutare un cliente. E' stata anche una buona occasione per allenarsi in vista del WTCR".



Quanto può essere stata utile questa esperienza?

“Anche se abbiamo svolto dei test, non è la stessa cosa. Abbiamo provato tanto, ma un conto diverso è correre. Si lotta, c'è l'adrenalina, si cerca il passo ideale durante il weekend ed è stato bello vedersela con ottimi team e piloti. La Honda Civic Type R TCR che ho guidato era nuovissima, quindi ho dovuto trovare il giusto feeling, ma anche conoscere il Paul Ricard perché non c'ero mai stato. E' stata una bella sfida e anche Viktor è stato contento, il risultato ottenuto lo ha aiutato a mostrare il potenziale della Honda in questa serie".



Cosa significa per te continuare con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport?

“Per me è utilissimo, un secondo anno con gente che conosco e con Esteban Guerrieri, oltre a Tiago Monteiro - con cui ho un ottimo rapporto - ed Attila Tassi sarà importante. L'atmosfera nel team è ottima il che è positivo, siamo molto forti e sono sicuro che tutti vogliono essere Campioni. Siamo anche professionisti alla fine e si lavora tutti assieme in questo senso, siamo della famiglia Honda".



La ALL-INKL.COM si occuperà di due macchine in più, questo sarà un vantaggio o no?

“Il team è ben preparato, ci sono più persone e ingegneri e con altri due piloti abbiamo potuto provare ulteriori cose. Avere due o quattro macchine ha lati positivi e negativi, per me sono più i primi però. Se guardi ai tuoi avversari, anche altri hanno quattro auto e questo a lottare per il titolo aiuta perché si lavora assieme".



Con quattro piloti così competitivi non si corre il rischio di lottare in pista fra tutti?

“C'è questa possibilità perché abbiamo tutti la Honda. Si tratterà di essere intelligenti e pensare al bene del marchio. E' chiaro che ognuno vuole vincere e ci proverà, ma siamo tutti sotto contratto con Honda, per cui daremo il 100% stando attenti a non fare incidenti. Dobbiamo massimizzare ogni cosa, specialmente quest'anno che avremo solo sei eventi. Ogni gara conterà molto, dobbiamo evitare di fare degli zero, è l'obiettivo primario dell'anno. Fra noi c'è anche un'ottima relazione, il che aiuterà a non avere problemi. L'atmosfera nel team è buonissima e sono contento che ci siano anche Tiago ed Attila con noi".



Molte cose sono le stesse, ma avrete le nuove Goodyear...

“E' un cambiamento importante perché cambiare mescola significa modificare il proprio stile. Bisogna cambiare anche il set-up, ma le abbiamo provate e siamo contenti, anche se alla prima gara avremo una situazione nuova tutti. Qualcosa lo abbiamo imparato nei test pre-stagione, ma in ogni corsa si scoprono più segreti, ma penso che andremo bene anche con le Goodyear".



Come cambierai il tuo stile?

“E' un segreto personale che nessuno vuole rivelare per avvantaggiare gli altri. Dico che sono contento di come funzionano le Goodyear e che vanno bene per le nostre Honda".



Quest'anno è stato molto difficile causa pandemia di COVID-19, come l'hai vissuta?

“La vita è completamente cambiata e pare tutto molto strano. Siamo a due settimane dall'inizio del campionato, ma non me la sento di andare in palestra, anche se è aperta. Non voglio correre rischi, preferisco allenarmi a casa, anche con il simulatore. Prima andavo in giro in bici con qualcuno, ora da solo per evitare contatti. Cerco di proteggermi, indosso sempre la mascherina, bisogna essere sempre preparati ad uno scenario differente. Ad esempio, andrò in macchina in pista, anche se siamo a 1500km di distanza. Preferisco così, piuttosto che andare in aereoporto e incontrare altra gente. Meglio essere prudenti".



Tu e tua moglie Juliana siete diventati genitori, com'è questa cosa?

“E' bellissimo, il COVID-19 ci ha dato tanto tempo per stare a casa e questo è stato positivo. Ho iniziato a vedere mia figlia piangere, sorridere e guardarci, è stupendo. Sono fortunato perché mia moglie se ne prende cura quando sono fuori casa, io sono tranquillo perché so che Juliana le dona tanta attenzione e amore. Quando sono in pista penso a correre, a casa penso a mia figlia. Juliana se ne occupa la notte, io al mattino presto, così poi posso allenarmi. Ogni giorno si impara qualcosa con il primo figlio, ma il tempo vola!"



Infine, se non dovessi vincere il titolo, chi pensi che ce la farà?

“Uno dei miei compagni, sicuramente. Non dico chi, però. Ma se vincesse un pilota Honda, ne sarei felicissimo".



