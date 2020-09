Come ti sei tenuto attivo dopo il finale di Sepang?

“Ho fatto alcune gare endurance al Nordschleife, la 24h di Daytona e alcuni test con la Corvette. Sicuramente meglio che niente, però mi manca provare le trazione anteriore, visto che ho corso con quelle posteriore”.



Come sarà tornare sulla Hyundai i30 N TCR?

“L'ho provata a Budapest il mese scorso, era la prima volta che lo facevo da dicembre. Non è stato male, un po' come la prima volta che ho corso con la trazione anteriore, ma è stato buono. Posso dire che mi mancava, è stato bello tornare a lavorare coi miei colleghi. Era importante cominciare da qualcosa, non mi sentivo pronto per la stagione e anche ora è un po' così, ma penso sia normale dopo la sosta".



Come ti sei trovato col Team Engstler?

“Molto bene, è un team di famiglia e me ne sono accorto. Un bel gruppo di ragazzi, atmosfera rilassata, ma conoscono la macchina bene. Abbiamo provato anche con quelli di BRC e non credo che ci metterò molto ad ambientarmi perché lavorano entrambi allo stesso modo. La macchina è la stessa, così come alcune persone, come Luca Engstler, che c'erano l'anno scorso, quindi sarà facile".



Pensi di essere pronto per la stagione?

“Sinceramente un po' meno del solito, ma è normale. Credo che si possa migliorare con un paio di cose ancora, bisognerà trovare di nuovo il ritmo del WTCR. Con il GT fai la metà del lavoro di set-up di quello che hai in un weekend del WTCR. Prove Libere, Qualifiche e gare sono totalmente diverse, è qualcosa che dovrò riprendere, ma ce la farò".



L'anno scorso sei stato molto veloce, ma non sei mai salito sul podio; pensi di dover dimostrare qualcosa?

“Mi piacerebbe riuscirci, già lo scorso anno lo volevo e ci sono andato vicino un paio di volte. E' l'obiettivo di questa stagione, ma non penso di dover dimostrare qualcosa. Però mi piacerebbe molto centrarlo".



Pensi di poter fare di più, anche?

“Ci spero! In passato nel WTCC c'ero riuscito, con la Volvo l'anno del titolo siamo andati benissimo, nel 2019 non è stato così purtroppo. Spero che ora sarà diverso, devo rimanere fuori dai guai e concentrarmi sul campionato fin dall'inizio".



Pensi che un anno di esperienza nel WTCR ti aiuterà?

“Purtroppo non tanto, la sosta è stata lunga e mi sento meno pronto di prima. Questo non vuol dire che mi arrenderò in partenza, anzi. A Zolder sono andato bene in passato, quindi vediamo. Non conoscevo il Salzburgring, per cui il cambiamento per me è buono".



Quando sarà positivo per te andare a Zolder?

“E' una pista fantastica, piccola, tutto sarà concentrato lì. Il primo settore è molto veloce, mentre il secondo e il terzo sono più lenti. Ci sono alcune chicane dove si salta sui cordoli e mi aspetto molta azione. Si può superare, per cui penso che sarà bello. Nella prima parte si spinge molto e si vola sui cordoli nelle "S", ci sarà da divertirsi".



Conosci le altre novità, come Aragón ed Adria?

“Non ho provato la Hyundai ad Aragón perché ero da qualche altra parte nel mondo, ma i miei compagni sì. Però la conosco dalla World Series by Renault. Adria è l'unica che non conosco, ma è cambiata ora".



L'anno scorso avevi un compagno esperto come Augusto Farfus, mentre Luca Engstler è pressoché un debuttante; sei preoccupato?

“Scherzavo con Luca su questa cosa perché di fatti è come un rookie, ma non c'è nessuno che ha fatto così tanti giri sulla Hyundai i30 N come lui! L'esperienza ce l'ha, magari gli manca a questo livello per una stagione intera di WTCR, ma sono certo che assieme a Gabriele Tarquini e Norbi Michelisz con l'altro team Hyundai potrà fare bene. Non sono preoccupato, è un pilota maturato rapidamente per l'età che ha e conosce tutto della macchina e degli assetti. Anzi, penso che sia lui a dover insegnare qualcosa a me”.



E' anche il figlio del capo squadra, cosa succederà se lo butterai fuori?!

“Non credo che due compagni facciano questo! Ovviamente è una dinamica un po' diversa, ma conosco Franz Engstler, il suo team e Luca, sono tutti professionisti e tengono le cose separate, famiglia da un lato e corse dall'altro. Non vedo problemi".



Ci saranno due team Hyundai, quindi rivalità?

“Conosco la BRC, so che vogliono vincere ed essere i migliori, ma è così per tutti. Sono le corse. Credo che comunque la rivalità sia positiva perché ti spinge a migliorare e dare tutto".



Cosa ne pensi del calendario? Ti piace o ci sarà ansia?

“Dipende, a volte le stagioni partono bene con tutte le cose positive sul set-up e si ottengono ottimi risultati per tutto l'anno con una sola settimana di lavoro. A volte invece serve molto lavoro sulla macchina per capirla al meglio, questo potrebbe essere pericoloso perché non ne avremo molto. Spero che per noi lo scenario sia il primo".