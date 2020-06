WTCR 2020: perché essere carichi

-

La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup comincerà in Austria a settembre. Ecco 10 cose per cui essere carichi.

1: novità fra i circuiti...

L'Adria International Raceway (Italia), MotorLand Aragón (Spagna) e Salzburgring (Austria, nella foto) sono le nuove piste del calendario.



2: ... e nei paesi

Austria, Italia e Spagna hanno già ospitato il FIA World Touring Car Championship in passato, ma non ancora il WTCR.



3: layout mai visti

Adria ha incementato la sua lunghezza e attualmente i lavori sono ancora in corso.



4: Goodyear

FIA, Eurosport Events e Goodyear hanno un nuovo accordo col gommista americano per la fornitura di pneumatici del WTCR.



5: Re del WTCR protagonista in casa

L'Hungaroring torna in calendario e Norbert Michelisz ha l'occasione di mostrarsi da Campione al suo pubblico.



6: una nuova macchina

La nuovissima CUPRA Leon Competición costruita a Martorell è pronta per il debutto nella serie.



7: debuttanti

Bence Boldizs e Luca Engstler sono i debuttanti della serie.



8: l'Inferno Verde

Il Nürburgring Nordschleife, considerato la pista più dura al mondo, ospita per la terza volta la WTCR Race of Germany.



9: Coronel a quota 500

In attesa di salire sulla sua nuova Audi, Tom Coronel nella 31a stagione ha già l'obiettivo di centrare le 500 gare nel Turismo. Il pilota della Comtoyou Racing è a 484.



10: zio e nipote assieme

Yvan Muller e Yann Ehrlacher saranno per la prima volta compagni di squadra alla Cyan Racing Lynk & Co; sarà un gran team di famiglia e successi?

