WTCR 2020, Thed Bjork: “Lotto in pista da una vita”

-

Uno dei favoriti per la conquista del titolo piloti del WTCR − FIA World Touring Car Cup è Thed Björk: vediamo come si sta preparando per la nuova stagione lo svedese della Cyan Performance Lynk & Co.

Cosa ti fa pensare che nel 2020 potresti vincere il titolo?

“Non è la prima volta che guido una macchina nuova ed è sempre difficile il primo anno, nel 2019 la 03 TCR è riuscita a vincere e abbiamo messo insieme tutto per diventare Campioni ora".



Come ti sei preparato per la stagione?

“Ho fatto una gara veloce con una Porsche in Svezia per ritrovare l'adrenalina, ma anche qualche test. Altri hanno però fatto di più, come Néstor Girolami nel TCR Europe e Norbert Michelisz nel TCR Germany, mentre noi solo piccole cose. Mi sento pronto, ma la stagione sarà diversa e partendo così tardi bisognerà essere bravi a tenere la concentrazione".



Il calendario così serrato è più preoccupante o esaltante?

“Passeremo dalle belle sensazioni della prima gara del Salzburgring a quelle della lotta per il titolo in pochissimo tempo, quindi è una esperienza nuova per tutti".



Ci sono tre piste nuove nel calendario WTCR, le conosci?

“Aragón, Salzburgring ed Adria saranno tutte nuove per me, anche se in Spagna ero stato per dei test. E' bello provare qualcosa di nuovo, ‘Santi’ Urrutia mi ha detto che il Salzburgring è una pista facile, quindi non ci saranno problemi! Cercherò di prepararmi al meglio, il WTCR offre sempre molte sfide perché ogni anno c'è un tracciato nuovo. Fa parte del gioco e non sono preoccupato, vedremo cosa riusciremo a fare col team dando tutto".



Hai provato già le nuove Goodyear, che impressioni hai avuto?

“Mi sono trovato bene, è stato interessante vedere come lavorano e personalmente sono contento di questo nuovo fornitore".



Che cambiamenti avete fatto alla Lynk & Co 03 TCR per quest'anno?

“Solo qualche piccolo aggiornamento perché è una macchina omologata, ma abbiamo voluto che rendesse bene su piste diverse, per cui si è provato a lavorare in questo senso".



Sei uno di quelli che ha scelto il tuo nuovo compagno, Santiago Urrutia. Com'è?

“Abbiamo la passione per le corse e il motorsport, ho visto questo in "Santi", che ha solo 23 anni, per cui è ottimo. E' un ottimo ragazzo che vuole arrivare ad alto livello, ha talento e passione, per questo lo abbiamo scelto. Per il compleanno ha detto che gli dovrò fare un regalo, ma non credo che lo farò!"



Il WTCR sarà molto duro, riuscirà ad adattarsi?

“E' difficile, ma ha dei compagni di squadra da cui imparare tanto e velocemente, per cui si adatterà in fretta. Farà bene perché ha talento”.



Questo renderà anche te un pilota migliore?

“Tutti nel team spingono gli altri a migliorare. Yvan Muller, Yann Ehrlacher e "Santi" sicuramente, quindi saremo tutti migliori".



Hai provato la Lynk & Co 03 TCR al Nürburgring Nordschleife, teatro della WTCR Race of Germany il 24-26 settembre. Com'è stata questa esperienza?

“Adoro il Nürburgring, è una delle mie piste preferite ed è stupendo girarci in macchina. Proveremo a fare meglio dell'anno scorso, quando soffrimmo un po' troppo, ma ora vogliamo lottare per il vertice anche lì".



Correre la Pre-stagione di Esports WTCR Championship ti ha aiutato?

“Alcuni piloti hanno corso molto le simracing durante il lockdown, ma abbiamo visto un divario di età enorme, dai più vecchi a quelli che hanno 16 anni. Bisogna adattarsi in fretta ed essere della vecchia generazione non è semplice, quindi non penso possa essere stato così utile, anche se per imparare le piste è stato ottimo. A me piace lottare in circuito, lo faccio da una vita”.



Chi vincerà il titolo e perché, se tu non ci dovessi riuscire?

“Yvan c'è andato molto vicino negli anni scorsi, quindi penso lui. Conosce la macchina dentro e fuori, è sempre velocissimo, come anche Gabriele Tarquini. Yvan ha vinto 4 Mondiali e lotterà per questo, ha un ottimo team alle spalle".



La stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Cup inizierà al Salzburgring con la WTCR Race of Austria il 12-13 settembre.



Una intervista con un altro pilota del WTCR verrà pubblicata domani.

WTCR Ecco gli orari dei primi due eventi del WTCR DA 11 ORE

The post WTCR 2020, Thed Bjork: “Lotto in pista da una vita” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR 2020, il Campione Norbert Michelisz è pronto: “Ho qualcosa da dimostrare al mondo” IERI A 10:00