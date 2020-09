Sei pronto per il 2020?

“Sono nato pronto, ovviamente! Direi che abbiamo aspettato abbastanza, dopo sei mesi, no? Mi sono preparato bene, ho messo da parte i mesi di stop e i test sono andati molto bene. Abbiamo lavorato molto sulle specifiche e ora siamo pronti per cominciare".



Sei nel nuovo team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, ti sei ambientato bene?

“Lavoro con JAS da 8 anni ed è sempre strano perché alla fine sei abituato alle modalità di operazioni, procedure e quant'altro. Quando cambi squadra, sei comunque pronto ad affrontare preparazione di gara e via dicendo. Ma non è che abbiamo cambiato tutti, alla fine quelli della JAS ci sono. Il mio ingegnere, Nicola De Val, è lo stesso. Le procedure e l'approccio sono diversi come squadra, ma ogni tanto ci sta di dare una rinfrescata a tutto. Sono contento e si lavora bene assieme".



Il team avrà due auto in più, è una cosa buona?

“Ci sono molti vantaggi perché condividiamo informazioni maggiormente, pensiamo a strategie e piani, assieme cerchiamo le prestazioni migliori. Ognuno spinge l'altro e proviamo tutti ad essere competitivi e al vertice. Lotteremo assieme contro tutti gli altri in pista, ma in modo intelligente. Secondo me la situazione è molto migliore così".



Com'è stato attendere così tanto per cominciare?

“Sono circostanze uniche e strane per tutti, adesso abbiamo una nuova realtà, un nuovo format e un nuovo sistema di approccio. la preparazione è più o meno la stessa, anche se è cambiato il modo. Per mesi abbiamo vissuto nell'incertezza e senza sapere quando avremmo ripreso. Con il calendario in testa, ora possiamo pensare in modo diverso. Si cerca di prepararsi fisicamente e mentalmente al meglio per la sfida, sarà tutto molto particolare perché la stagione è compatta e breve. Essendo così impegnativa, servirà un approccio diverso":



Sei carico per tornare a correre?

“Certo, dopo così tanti mesi. Abbiamo pensato a tutto per tornare pronti, abbiamo fatto il lavoro di preparazione e test con tante riunioni e analisi. Abbiamo scoperto meglio la macchina e le nuove gomme, penso che si sia fatto il meglio che si poteva. Si poteva fare di più? Sempre, ma sono contento di quello che abbiamo fatto. Però anche gli altri hanno provato e non sono rimasti a casa, quindi non li sottovaluto. Ma sono molto motivato e affamato".



Quale obiettivo di poni?

“Inizio la stagione con l'idea di lottare per il campionato, non sarei qui altrimenti e non mi impegnerei così tanto. Coro da 24 anni e dal 2007 sono nel Mondiale Turismo. Lo adoro, ma non voglio essere qui per fare numero. Anzi, mi sento ancora derubato del titolo 2017, quindi farò di tutto per vincere".



Non ci sarà la tua gara di casa quest'anno, hai un messaggio per i fan portoghesi?

“Dispiace molto, sicuramente. E' sempre stata una esperienza fantastica correre a Vila Real davanti alla calorosa folla. Mi mancherà, ma bisogna anche capire e accettare che il 2020 necessita del meglio che si potesse fare. Vi prometto che torneremo, COVID-19 permettendo, e l'anno prossimo correremo ancora a Vila Real. Recentemente ho parlato col sindaco Santos e i promoter, sono vogliosi del ritorno del WTCR".



Conosci Zolder, teatro della WTCR Race of Belgium?

“Ero stato là due anni fa quando valutavo il possibile ritorno. Feci un test con Tom Coronel e Benjamin Lessennes. Furono molto d'aiuto, ero agli inizi del recupero e non avevo ancora gli occhi allineati, per di più pioveva e si scivolava molto. Nel 2004 ci ho corso con la World Series by Nissan e vinsi battendo Heikki Kovalainen, poi salii sul podio con il WTCC nel 2010-2011. E' una sorta di piccola Spa, mi piace molto come si snoda la pista”.



Quando non corri segui la tua agenzia Skywalker Management, con piloti che vincono. E' bello, no?

“E' molto eccitante e stimolante, alla fine mi mette pressione anche quello! António Félix da Costa ha vinto il titolo in Formula E, mio figlio è primo nel campionato portoghese di kart e Benjamin Lessennes ha vinto tre round della GT4 francese qualche settimana fa. Molti dei miei piloti hanno successo, è fantastico, ma serve anche un lungo e duro lavoro per gestirli, quindi quando vincono è una ricompensa. Mi dà gioia e pressione positiva, voglio far vedere che sono bravo anche lì!"



Se non dovessi vincere tu il titolo, chi vorresti lo facesse?

“E' difficile dirlo ed etichettare qualcuno capace di riuscirci perché sono almeno in 7-8 in lizza. Direi Esteban, Muller, Tarquini, Michelisz, senza dimenticare Björk, Catsburg, Néstor... E' dura, ma se dovessi scegliere qualcuno, punterei su di me!"