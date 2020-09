Sei stato il primo a correre una gara turismo dopo il lockdown prendendo parte alla 24h di Portimão; com'è andata?

“Bene, siamo andati sul podio! Ma comunque è stato bello tornare a correre, specialmente con la macchina che useremo quest'anno. Ho cercato di fare il mio, ma l'obiettivo era concentrarsi sull'Audi della Comtoyou. Bisognava provarla e togliere anche un po' di ruggine da me stesso. E' sempre bello fare gare endurance, e poi avevo l'auto nella livrea che userò nel WTCR. In quel momento non c'erano altre gare, per cui è stato bello ricominciare. Tutto è andato bene, era il primo evento internazionale, una sfida vera fra tutti. Mi sono trovato bene con Nicolas Baert e Nathanaël Berthon, il mio nuovo compagno. L'atmosfera era ottima e abbiamo iniziato a capire come lavorare col team”.



Dove avete concluso?

“Secondi. Abbiamo avuto un piccolo problemino sull'attacco dello splitter che si era rotto, abbiamo perso circa 80' ai box per rimetterlo a posto. Un peccato perché nella prima ora eravamo anche primi e ce la stavamo giocando. Comunque abbiamo chiuso sul podio portando a casa un trofeo, una buona ricompensa. E' stato tutto un po' strano, ma bello tornare a viaggiare per vivere un'intensa esperienza, seppur ci fosse un po' di nervosismo. Anzi, qualcuno era geloso e mi sono arrivati dei messaggi su WhatsApp! Ma tornare in azione mi ha fatto sentire come un bambino in un negozio di caramelle".



Nel 2019 hai corso con la CUPRA TCR, ora hai la Audi RS 3 LMS. Che passaggio è?

“Abbiamo fatto uno shakedown a Spa-Francorchamps con la mia macchina prima di Portimão e mi aspettavo che fosse simile alla CUPRA, ma in realtà non è così. La base è la stessa, ma pesi e aerodinamica si sente che sono differenti. Comunque mi ci sono abituato in fretta e mi sento pronto per la nuova stagione. Penso di essere più avanti in griglia rispetto allo scorso anno".



Hai provato le gomme Goodyear, prime impressioni?

“Le ho provate in Spagna nel test prima del lockdown, mi sono piaciute molto. Sono consistenti e mi ci sono trovato bene. Sono uno a cui piace spingere subito e con queste lo puoi fare".



Con la Comtoyou Racing avvi già lavorato l'anno scorso, ma ora hai un'altra macchina e un compagno nuovo in Nathanaël Berthon. Com'è il vostro rapporto?

“Lo avevogià conosciuto un po', ma a Portimão è stata la prima volta che lavoravamo assieme. Abbiamo corso in una competizione per la prima volta, ma ci siamo anche iniziati a conoscere meglio a vicenda su ogni aspetto. Era due anni fa nel WTCR e qualche contatto l'avevamo avuto, ma ora siamo assieme ed è tutto più approfondito. Operare insieme in una gara endurance è molto importante, nel WTCR sei da solo invece e quindi devi arrangiarti. Ma il rapporto intanto è costruito".



Quanto è importante per te correre ancora con la Comtoyou in termini di continuità?

“E' molto importante, l'anno scorso mi sono trovato bene, ma anche loro con me e ora siamo passati all'Audi, che è una macchina che il team conosce bene".



L'anno scorso hai usato il numero 50 per l'anniversario DHL, perché ora hai il 31?

“E' l'anno di carriera per me. Mi sono seduto ad un tavolo per analizzare la mia storia, ho corso nel WTCR, ETCC, WTCC, con la BMW della Carly Motors all'Estoril e le gare del TCR Europe. Sono a 413 gare e nessuno ha fatto così tanto. Aggiungendoci gli anni nel turismo con Citroën AX, BMW nel Dutch Touring Car Championship e altro arriviamo a 484. Con le 16 gare del WTCR e le altre in programma, supererò le 500, quindi penso che sia doveroso festeggiarle!”