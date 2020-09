Hai vinto la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, ma ora si fa sul serio. Quante possibilità hai?

“Ripartiamo tutti da zero, il 2019 è passato e siamo di nuovo tutti alla pari. Abbiamo lavorato duramente nella pre-stagione già prima del lockdown, poi una volta terminato ci siamo rimessi all'opera sulla macchina e le nuove gomme. Stiamo andando in una giusta direzione, io mi alleno molto fisicamente e mentalmente, non vedo l'ora di cominciare. Mi sento pronto e penso di avere possibilità più alte che mai".



Cosa ne pensi delle nuove Goodyear?

“E' una filosofia completamente diversa, in qualifica sono simili alle Yokohama, mentre in gara sembrano molto più consistenti. In questo modo i piloti sbaglieranno meno e saremo tutti più vicini. Con le vecchie gomme se sbagliavi le prestazioni calavano, mentre con le Goodyear posso dire che il livello si è un po' equalizzato, quindi ce la giochiamo tutti".



Quindi le gare saranno più belle?

“In battaglia eravamo già tutti vicini, ma bisognava anche conoscere le Yokohama per avere il giusto passo in gara. Adesso si riparte da zero, sia quelli che hanno più esperienza che gli altri; io per esempio avevo avuto modo di conoscere le altre gomme e come gestirle, ma qui si ricomincia da capo".



Con sei weekend attaccati, la battaglia sarà intensa...

“Non so se sarà una cosa che accuserò, quando corriamo due weekend di fila, in mezzo avrò comunque qualche giorno per recuperare. Di solito il lavoro viene fatto prima della prima gara, lì controlli che tutto sia a posto. La preparazione ora è diversa, non essere pronti ora significa non esserlo per il via della stagione. Ma se lo siamo, allora non ci sarà problema correre un weekend dopo l'altro. Anzi, a volte è anche meglio perché così non rischi di avere pause lunghe in mezzo".



Conosci le nuove piste del WTCR?

“No, ma Adria sarà nuova per tutti perché la allungheranno. Avrei preferito Vila Real o Macao, ho sempre amato quel genere di piste e ho sempre fatto bene, peccato non siano in calendario. Ma non scegliamo noi e sappiamo che la situazione non è semplice. Sembra che le novità siano ottime per il turismo e le battaglie".



In Lynk & Co c'è il nuovo arrivato, Santiago Urrutia: com'è?

“Sono felice che sia con noi perché la media d'età si è abbassata, per cui avrò qualcosa di cui parlare la sera a cena! Gli altri parlano sempre di quando si ritireranno, io invece ho appena iniziato! Scherzi a parte, è bello avere qualcuno della tua età in squadra perché la vita è un po' diversa, ma per quel poco che l'ho incontrato mi è parso un bravo ragazzo. E' veloce, ha talento e ha già fatto una buona carriera, sarà un elemento positivo nel team e potrà imparare da tutti. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e lavorare assieme".



Tu e Santiago siete fra i giovani che arrivano al WTCR, per la serie è una buona cosa, no?

“Certo, quando sono arrivato nel WTCC ero uno dei più giovani, ora ce ne sono di più ed è ottimo per la serie perché è dura e ha fatto vedere che quelli con più esperienza dominano. Ma il fatto che arrivino giovani è positivo".



Se non dovessi vincere tu il titolo, chi vorresti diventasse Campione?

“Yvan perché è il mio compagno! Non ha nulla da dimostrare, ma è sempre in lizza e lavora per migliorare ogni giorno come se avesse ancora una lunga carriera davanti. Gara dopo gara, ad un certo punto capisci quanto sia duro correre perché anche dopo un bel risultato, magari arrivi in una pista nuova e si ricomincia da capo. Se ottieni un brutto risultato, te lo metti alle spalle e guardi avanti, ma dopo uno buono passano anche 10 giorni e tutti si aspettano qualcosa, devi dimostrare il tuo valore. Dopo 30 anni, ogni gara hai da dimostrare il tuo valore e di essere ancora al livello degli altri. Muller è grande perché ha ancora il passo e fa vedere quanto sia bravo tecnicamente e in pista".