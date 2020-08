Fra record di WTCC e WTCR, il francese vanta 55 vittorie, 34 pole, 39 giri veloci e 663 giri in testa nelle statistiche e di fatto è quello che nel WTCR − FIA World Touring Car Cup sarà da temere di più essendo al volante della Lynk & Co 03 TCR di Geely Group Motorsport.



Thed Björk, tuo compagno di squadra, ha detto che se non dovesse vincere il titolo preferirebbe lo facessi tu. Che ne pensi?

“A parte il primo anno del WTCC nel 2005, in 13 stagioni ho sempre lottato per qualcosa, finendo per 12 volte in Top3 e quattro volte terzo. Forse è una cosa normale, ma ormai bisognerà anche contare che comincio ad essere vecchio!"



Hai ottenuto successi incredibili, pensi di avere ancora qualcosa da dimostrare?

“C'è sempre qualcosa da dimostrare, prima a sè stessi e poi agli altri. Il più della carriera ormai l'ho fatta, mi piace quello che faccio, ma lo faccio sempre seriamente".



Quanto sei motivato per il 2020?

“Ho sempre le stesse motivazioni di quando ho cominciato. Quando alla fine del 2016 ho scelto di fermarmi era perché da due-tre anni non era più così. Ero contento, poi Christian Dahl, AD della Cyan Racing, mi ha convinto a tornare e nel 2018 ho iniziato di nuovo con la mia squadra. Ora avrò come compagno mio nipote, Yann Ehrlacher, che ha 26 anni in meno. E' una grande motivazione per me poter fare qualcosa con lui, mi tiene vivo!"



In Cyan Racing, Geely Group Motorsport e Lynk & Co avete tre gruppi di persone molto motivate che lavorano con grande impegno. Questo spinge anche te?

“Ho sempre dato il massimo per ogni squadra e costruttore in cui ho lavorato perché ero pagato per quello. Nessuno può dire di no su questo, lo farò sempre, ma credo sia normale".



Nel 2019 avete ricominciato con la nuova Lynk & Co 03 TCR. Dopo una stagione come siete messi?

“E' stato un 2019 molto utile, sicuramente, ma ora abbiamo la novità delle gomme Goodyear, che sono molto diverse dalle Yokohama e dovranno essere scoperte".



Un calendario 2020 solo in Europa era inevitabile, che ne pensi?

“E' così e considerando la situazione non ci si può lamentare. Il WTCR ha fatto un calendario buono per il momento, quindi bene così".



Quante possibilità hai di vincere?

“Dipende tutto dal Balance of Performance, che non decidiamo noi. Bisognerà lavorare bene su preparazione e auto, sappiamo di poter essere competitivi, ma vediamo".



Se non ci riuscissi tu, chi vorresti che vincesse il titolo?

“Yann ne ha le possibilità, anche se è ancora giovane e con tanto da imparare. Thed, Norbert Michelisz ed Esteban Guerrieri sono altri favoriti. L'Alfa Romeo è tornata con un pilota ottimo come Jean-Karl Vernay, per cui è difficile fare previsioni".



