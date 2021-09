La stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup ha chiuso la prima parte: vediamo chi sono stati i vincitori delle 8 gare disputate fino ad ora.

WTCR Race of Germany

Gara 1:Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Gara 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR Race of Portugal

Gara 1:Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara 2:Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



WTCR Race of Spain

Gara 1:Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Gara 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR Race of Hungary

Gara 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2:Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR