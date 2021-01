L'anno prossimo avremo quindi Gara 1 e Gara 2, con quest'ultima di due-tre giri più lunga della prima in base alla lunghezza della pista. Fa eccezione la WTCR Race of Germany al Nürburgring Nordschleife, che essendo un tracciato di 25,378km avrà due round di 3 tornate.



In tutti i weekend avremo due sessioni di Prove Libere della durata di 45' e 30', seguite da una singola sessione di Qualifica suddivisa nelle tre fasi. Anche qui fa eccezione la WTCR Race of Germany, dove le prove cronometrate saranno uniche da 40'.



Restano i punteggi sulla scala di 5-4-3-2-1 per i Top5 di Q1 e Q3, mentre i migliori cinque complessivi al termine delle Qualifiche in Germania riceveranno i punti sulla scala di 10-8-6-4-2.