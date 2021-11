La stagione 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup si deciderà nelle ultime due uscite, in Italia e in Russia.

FIA WTCR RACE OF ITALY



Gara? 13 e 14 di 16

Quando? 5-7 novembre

Dove? Autodromo internazionale di Adria

Lunghezza della pista: 3,745 chilometri

Distanza di Gara 1: 14 giri (52,430 chilometri)

Distanza di Gara 2: 17 giri (63,665 chilometri)



Dopo aver perso l’occasione del 2020 a causa di ritardi nella preparazione del layout aggiornato e più lungo, l’Adria International Raceway ospita il penultimo evento WTCR della stagione 2021 dal 5 al 7 novembre. Segnerà il ritorno del Mondiale Turismo in Italia per la prima volta dal 2017 quando Monza ospitò il WTCC. Adria, che è completa di un paddock coperto, non è estranea alla messa in scena di eventi internazionali avendo organizzato la FIA European Touring Car Cup nel 2007. Si trova vicino al mare Adriatico, 100 chilometri a nord di Bologna e 60 chilometri a sud di Venezia.



Sito web dell'Adria International Raceway: https://www.adriaraceway.com



FIA WTCR RACE OF RUSSIA



Gara? Round 15 e 16

Quando? 26-28 novembre

Dove? Autodromo di Sochi

Lunghezza della pista: 5,848 chilometri

Distanza di Gara 1: 9 giri (52,632 chilometri)

Distanza di Gara 2: 11 giri (64,328 chilometri)



Costruito intorno al Parco Olimpico di Sochi che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali del 2014, l'Autodromo di Sochi è una pista permanente di 5,848 chilometri che ha ospitato il primo Gran Premio di Formula Uno russo nel 2014. Opera dell'architetto Hermann Tilke, è stato teatro anche della TCR International Series in passato e porterà per la prima volta il WTCR in Russia come conclusione della stagione 2021 a fine novembre. Gli attuali piloti WTCR - Jordi Gené, Attila Tassi e Jean-Karl Vernay - hanno tutti corso a Sochi, con Gené che ha vinto Gara 1 della TCR International nel 2015.



Sito web dell'Autodromo di Sochi: https://sochiautodrom.ru

