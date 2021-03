Frédéric Vervisch ha imparato tante cose nei due anni di WTCR − FIA World Touring Car Cup con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing.

Ora il 34enne tornerà a competere nella massima serie turismo dopo una stagione di assenza, facendo debuttare la nuovissima RS 3 LMS gommata Goodyear che sta sviluppando attualmente nei test.



Come ti senti ad avere ancora l'occasione di correre nel WTCR?

"Dal 2019 ho in sospeso qualcosa nel WTCR. Speravo di esserci nel 2020, ma Audi ha scelto una direzione diversa e non è stato possibile. Ero un po' dispiaciuto, ma questo fa parte della vita e avevo altri obiettivi, quindi mi sono concentrato di più sul GT3. Quando si è saputo che Audi avrebbe sviluppato una RS 3 LMS di seconda generazione e che erano interessati a me, è stato un grande onore. Spero si possa fare qualcosa di grande quest'anno".



Quali cose hai in sospeso? Meritavi di più?

"Meritato è una parola grossa, ma quando ho visto l'anno scorso come andavano bene le Audi e come hanno lavorato, mi è dispiaciuto non esserci dopo tutto il duro lavoro che avevamo fatto. Durante i primi due anni nel WTCR abbiamo avuto troppi ritiri per motivi diversi nonostante un potenziale per fare molto meglio di quanto la classifica finale dica. Dopo aver iniziato questa avventura con Comtoyou nel TCR International nel 2017, avrei voluto essere campione, quindi è questo l'affare in sospeso che ho".



Perché pensi che Audi ti abbia scelto per tornare nel WTCR come uno dei suoi piloti ufficiali?

"Abbiamo un sacco di piloti molto bravi in Audi Sport, ma io sono l'unico nella squadra con esperienza nel WTCR. C'è anche un forte legame tra me e Comtoyou, che gestirà di nuovo la mia auto. Conosco tutti lì e ha senso per tutte le parti avermi in macchina. Credo che la mia esperienza dei due anni nel WTCR mi aiuterà ad accelerare lo sviluppo e l'intero processo".



Oltre all'esperienza, hai anche fornito alcune prestazioni davvero eccezionali nel WTCR, come la tua prima vittoria a Macao e quella rimonta per la vittoria in Slovacchia. Ti consideri uno dei piloti più forti?

"Tutti pensano di essere i più forti, altrimenti non correrebbero. Il livello è molto alto nel WTCR e, naturalmente, ho la sensazione che anche Audi e Comtoyou vogliano vincere come me. Tutti si sono impegnati molto e naturalmente ho avuto ottimi risultati, ma c'erano anche cose da migliorare. Devi essere costante per vincere un titolo, ma con il lavoro che Audi Sport e Comtoyou hanno fatto con questa nuova auto, abbiamo un pacchetto ancora più forte per raggiungere questo obiettivo".



Anche se non hai corso nel WTCR nel 2020 ti sei comunque tenuto occupato. Che cosa hai fatto?

"I momenti migliori sono state le 24h al Nürburgring e a Spa. Al Nürburgring eravamo in corsa per il podio, ma abbiamo avuto un problema verso la fine, quindi abbiamo finito quinti, che era comunque un buon risultato. Non è quello a cui puntavamo, ma siamo stati comunque abbastanza competitivi. A Spa siamo stati molto vicini a vincere, abbiamo finito secondi a 5" dal primo, ma abbiamo fatto una grande gara e siamo stati sempre in lotta per la vittoria, quindi questo è stato il mio momento clou personale. Inoltre ho corso nel GT World Challenge Endurance e Sprint e qualche gara nell'ADAC GT. Nel complesso, sono stato veloce, ma l'obiettivo principale della stagione era fare bene nelle corse più importanti e direi che tutto sommato ci sono riuscito".



Da un punto di vista agonistico, quanto ha reso le cose impegnative la pandemia di COVID-19?

"La vedo in modo un po' diverso. Sono stato enormemente felice e molto grato che abbiamo potuto correre e lavorare, che Audi ci abbia dato l'opportunità di lavorare anche in circostanze difficili a livello globale. Sicuramente è stato meno facile viaggiare, ma siamo gli ultimi a dover lamentarci di questo. Certo, ci sono mancati i fan sulle piste e sarebbe stato più bello avere gente intorno. Ma non mi lamento e spero che le cose migliorino ancora in futuro".



Guardando alla stagione 2021 del WTCR, hai fatto dei test a Vallelunga questa settimana. Come sta andando?

"Molto bene! Gli ingegneri Audi hanno fatto un ottimo lavoro e la macchina è molto affidabile, cosa quasi impossibile per una macchina nuova, e questo è molto promettente. L'affidabilità era uno dei nostri punti deboli in passato, quindi questo è un enorme miglioramento. Siamo ancora nella fase di sviluppo delle varie componenti, dobbiamo assicurarci che tutto vada bene, ma finora sta andando così. Dopo il roll-out in Spagna, Vallelunga è il nostro secondo test. Abbiamo avuto pioggia e asciutto, quindi abbiamo già avuto condizioni miste e questo ci sta aiutando a imparare molto. Abbiamo ancora alcuni test in programma, quindi non vedo l'ora di iniziare la stagione".



Ovviamente i tuoi rivali non sono stati fermi durante l'inverno; i test possono essere fondamentali per vincere?

"Direi di sì. Abbiamo fatto dei tempi davvero buoni e ho pensato che ora abbiamo una macchina da corsa più di prima. Abbiamo un mezzo per fare molto bene e vincere. Sono stato fuori dal WTCR per un anno e, naturalmente, devo rimettermi in forma, ma tutto sembra fantastico e stiamo condividendo i test con Nathanaël Berthon che ha esperienza dall'anno scorso. Ho la sensazione che stiamo lavorando molto bene insieme e mi sento fiducioso".



Il test iniziale ti ha dato il primo assaggio del pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport, che è stato introdotto come gomma unica del WTCR nel 2020. Quali sono state le tue impressioni finora?

"Sicuramente dipende dalla pista e dalla temperatura, ma non ci sono stati problemi. Naturalmente, è solo nel primo fine settimana della stagione in cui si può vedere a che punto si è con tutto, ma non vedo l'ora di correre con questo pneumatico".



Quanto è bello lavorare ancora una volta con il team Comtoyou?

"È come tornare a casa. Ci conosciamo da molti anni, ho corso con loro per tre anni di fila, a parte il 2020. Siamo sempre rimasti in contatto e ho un ottimo rapporto con Jean-Michel Baert, il direttore generale, e François Verbist, il team manager. Anche se sono stato via per un anno, non è cambiato molto e questo è positivo".



Sei stato compagno di squadra di Nathanaël Berthon nel WTCR nel 2018. Cosa pensi dei suoi miglioramenti?

"Ho sempre pensato che fosse molto veloce, soprattutto nel giro secco. Penso che sia ancora il suo punto forte, come ha dimostrato l'anno scorso. Ma è anche diventato più costante, probabilmente ha acquisito ancor più fiducia e ai piloti questo serve sempre. Avrà le stesse persone intorno a lui quest'anno, troverà più fiducia con questo e questo è sempre un vantaggio. Sarà un'ottima sfida per me provare a batterlo e questo mi aiuterà a recuperare il tempo perso".



La nuova stagione del WTCR inizia al Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno. Quanto sei eccitato alla prospettiva di correre con una nuova auto tedesca sulla pista più difficile del mondo?

"Ovviamente sono abbastanza esperto ora. Ho corso lì con diverse macchine e abbiamo sempre avuto buoni risultati. È una pista molto difficile, molto impegnativa e abbastanza particolare, ma molto eccitante".

