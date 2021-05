Jessica Bäckman entrerà nella storia al Nürburgring Nordschleife (3-5 giugno) come prima donna a correre nel WTCR − FIA World Touring Car Cup.

"Le donne hanno un posto nel motorsport, proprio come gli uomini, altrimenti non sarei qui"

Assieme al fratello maggiore Andreas Bäckman, la 23enne correrà a bordo di una nuovissima Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e gestita dal team italiano Target Competition.



Come Andreas, il percorso di Jessica verso il WTCR ha incluso periodi in kart, rallycross e TCR Europe. Dopo aver stupito nel corso della sua carriera, la portacolori dello Sweden National Team è pronta a fare esperienza e mostrare il suo potenziale nel WTCR, un'opportunità che userà anche per promuovere il movimento FIA Women in Motorsport.



A una settimana dall'inizio della tua prima stagione nel WTCR come ti senti?

"Mi sento bene, sono entusiasta di correre di nuovo, dato che l'ultima volta è stata nel novembre 2020, quindi è bello che finalmente si torni in macchina. È stupendo farlo nel WTCR perché è sempre stato il mio sogno".



Inizi la tua stagione di debutto nel WTCR sulla pista più difficile del mondo, il Nürburgring Nordschleife. Avendo provato il circuito durante alcune gare NLS, quanto è difficile?

"È molto difficile. All'inizio ho imparato la pista al simulatore e prima di andarci con una macchina da corsa, mi sentivo abbastanza sicuro. Ma poi, quando fai il primo giro in una vera auto da corsa, era tutto diverso coi saliscendi. È molto difficile ma mi piace anche perché è molto veloce e duro".



Piste e Hyundai Elantra N TCR sono nuove per te, ma la Target Competition no. Quanto è importante questo?

"È molto importante perché sappiamo come funziona, soprattutto quando si va in una serie nuova e più difficile come il WTCR. È bene conoscere la squadra e sapere come lavorare insieme".



Cosa ti ha spinto a fare il passo verso il WTCR?

"Sono sempre stata così da quando ho iniziato nei kart, volendo sempre correre contro i migliori piloti perché si cresce molto più velocemente rispetto a quando si corre contro i piloti lenti. Non che siano tali nel TCR Europe, naturalmente, ma sono più esperti nel WTCR. Se vedo un campionato e sembra molto bello e competitivo, allora voglio provarlo".



Essere donna ti rende più ambiziosa?

"Un po' forse. Alcuni piloti pensano che le donne non possano correre in una serie mondiale, ma sia io che Andreas vogliamo esserci. Spero che anche altre donne possano farlo".



Ha avuto problemi con i piloti maschi?

"Nessuno me l'ha detto direttamente, ma con alcuni di loro si può vedere dall'esterno e anche come si comportano in pista. Non vengono direttamente da me ma ci sono stati momenti in cui non è stato facile".



È per questo che il movimento FIA Women in Motorsport è importante per te?

"Cercano di sostenere le donne che fanno motorsport e io voglio promuovere questa cosa. Le donne hanno un posto nel motorsport, tanto quanto gli uomini, altrimenti non sarei qui".



In carriera finora hai seguito un percorso un po' insolito dopo la fine del periodo kart. Cosa ti ha fatto scegliere il rallycross?

"Abbiamo cominciato con il rallycross perché è abbastanza comune dove viviamo nel nord della Svezia. Inoltre, mio zio è un pilota di rally e ha fatto tanto rallycross quando era un po' più giovane. Però una volta provato ho pensato che non era proprio il mio stile di guida ed è per questo che l'abbiamo fatto solo per un anno. Ma sicuramente è stato d'aiuto perché la partenza è molto importante nel rallycross e devi allenarti in reattività. Inoltre, devi saper controllare l'auto quindi sicuramente ci ha aiutato, ma è stata una direzione piuttosto strana in cui andare".



C'è mai stata la possibilità di correre in monoposto? Di solito è il passo successivo al kart...

"Normalmente si va in monoposto, ma ci sono tanti passi prima di arrivare a dove vuoi essere ed è per questo che non l'abbiamo fatto. Nelle auto turismo non è così e c'è la stessa macchina in ogni serie, quindi era più facile e non così costoso. Inoltre, dopo tanti anni sui kart, eravamo un po' vecchi per le monoposto".



Il successo ottenuto dai piloti svedesi nelle corse automobilistiche vi ha ispirato?

"Un po', perché l'STCC è grande in Svezia e ci sono buoni piloti lì. Ma il turismo è vicino al kart, questo è stato probabilmente il motivo principale".



Hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissata nel TCR Europe?

"Il primo anno in TCR Europe [nel 2019] è stato abbastanza buono e quando ho ottenuto quel podio a Hockenheim è stato molto bello. Dopo di che ho potuto correre anche molte altre gare in altre serie TCR e ho ottenuto anche dei podi, come il TCR Germany e il TCR Scandinavia. L'anno scorso sono migliorata molto come pilota, ma non sono riuscita a dimostrarlo in pista a causa di molti incidenti. Ho fatto un grande passo avanti nel 2020, ma non si vedeva bene dall'esterno, quindi da quel punto di vista è stato un anno molto brutto, quindi sono molto felice di essere ancora nel WTCR".



Tuo fratello Andreas ha parlato del vostro rapporto. È vero che andate d'accordo come fratelli?

"Siamo fratelli speciali! Non litighiamo mai e non abbiamo mai fatto niente del genere, quindi è un po' strano. Non so perché siamo così, ma è sempre stato così. Cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda e questo ci ha fatto molto bene. Se avessimo dovuto combattere tutto il tempo, non credo che avremmo potuto guidare nella stessa squadra, con la stessa macchina e tutto il resto, sarebbe stato un disastro. Andreas mi aiuta molto. È un pilota molto veloce e posso ricevere molto aiuto da lui. Ma anche lui può ricevere aiuto da me, quindi siamo un'ottima squadra insieme e guidiamo in modo abbastanza diverso. È un bene che io possa imparare da lui, dal suo stile di guida e anche lui può imparare dal mio stile di guida ed è molto bello avere qualcuno di cui ci si può fidare nella propria squadra, di sicuro".



Quindi, chi è meglio, tu o Andreas?

"È difficile da dire. Lui è normalmente ottimo in qualifica e ho imparato da lui e l'anno scorso ho migliorato molto in qualificalì. Nelle gare gestisco le gomme più a lungo. Ma lui ha i suoi punti di forza e di debolezza e anch'io li ho. Ma, davvero, non posso dire chi sia migliore".



Cosa ti renderebbe soddisfatto nel WTCR in questa stagione?

"Sento che sto lottando per ogni titolo di quest'anno, il Trofeo WTCR, il titolo di pilota junior FIA. Saranno molto difficili da vincere, ma se riesco a vincere qualche round in queste categorie sarebbe bello. Il mio sogno, ma non credo che lo otterrò quest'anno, sarà quello di salire sul podio nel WTCR. Ma non ho così tante aspettative da quest'anno, voglio solo godermelo e fare del mio meglio".

