Sarà anche il pilota più giovane della Hyundai nel WTCR - FIA World Touring Car Cup quest'anno, ma quello che a Luca Engstler manca in età lo compensa in esperienza, dedizione e determinazione.

"Voglio lottare per le vittorie, fare una bella stagione senza errori e semplicemente migliorare da ora".Nonostante abbia da poco compiuto 21 anni, il tedesco è già un plurivincitore di titoli TCR e fa parte dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team insieme al nuovo compagno di squadra Jean-Karl Vernay.Guiderà una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e dalla sua nativa Baviera volerà al Nürburgring Nordschleife per la prima gara dell'anno (3-5 giugno)."Non vedo l'ora di cominciare di nuovo, è ovviamente un grande piacere correre ancora con Hyundai e penso che sarà un buon anno"."Sono stato coinvolto nello sviluppo fin dal primo giorno, ho fatto il primo rollout con la macchina ed è stato un grande piacere per me seguire l'intero processo, imparando anche dagli altri piloti come procede il lavoro di sviluppo. C'è sicuramente una grande differenza tra un giro veloce in qualifica e lo sviluppo di una macchina nuova di zecca ed è stato bello seguirlo. I test sono andati bene, ma non sai mai dove sei e non sai quanti progressi hanno fatto gli altri finché non arrivi alla prima gara, quindi sono davvero curioso di vedere nelle prime qualifiche"."Ce ne sono molte! Quello che mi piace davvero sono le curve veloci perché puoi attaccare molto di più nelle sequenze ad alta velocità, questa è la cosa che preferisco. Con l'aerodinamica e il passo più lungo, puoi farlo. Naturalmente, non si può sviluppare un'auto che sia forte in tutte le parti, ma penso che siamo su una buona strada".Il Nürburgring Nordschleife è il primo del calendario WTCR. È un bene o un male?"Onestamente non lo so ancora! È la gara di casa per me, ma probabilmente sono il pilota con meno esperienza su questa pista. Naturalmente, non vedo l'ora di correre in Germania, ma sul Nordschleife tutto può succedere. Non è che una volta che hai la velocità come su una pista normale, dove puoi essere uno o due decimi più veloce perché conosci ogni centimetro, puoi osare, altrimenti ti trovi a muro anche al tuo primo giro veloce abbastanza facilmente. Sarà una settimana intensa"."Sono pienamente d'accordo, ma per me è simile per tutte le piste perché non c'è mai un giro perfetto e si può sempre migliorare e fare di più. Se si sovrappongono i dati di tutti i 20 piloti, si troverà il giro perfetto. Ma è anche dovuto alla lunghezza della pista. Più lunga e più è difficile mettere insieme tutti i settori, tutte le curve, tutte le frenate, la velocità minima e come accelerare. Poi, naturalmente, è anche una pista abbastanza rischiosa e a un certo punto devi solo chiudere gli occhi e andare avanti. Non è così facile!""Stesso livello non direi. Certo, ho molta esperienza con questo tipo di macchine, con la Hyundai, ma correre nel WTCR è un'altra storia. Devo dire che all'inizio non ne ero sicuro al 100%. Ho pensato che fosse gente che correva per riempire il tempo, ma il livello del WTCR è pazzesco. E per avere l'esperienza che hanno i miei compagni di squadra ho ancora bisogno di trascorrere qualche anno"."Abbiamo già lavorato insieme nei giorni di test, ma devo dire che la mia prima guida da ufficiale è stata alla 24 ore di Dubai con Volkswagen. C'era anche JK e abbiamo vinto la gara, quindi è una buona base di partenza. Mi sta aiutando come meglio può, come faccio io, e condividiamo tutto in modo molto equo, ed è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno per lottare per il titolo"."Cerco di ottenere tutte le informazioni che posso, quindi parlo con Gabriele, Norbi, JK, mio padre e tutti quelli che hanno molta esperienza per guadagnarne il più possibile, ma voglio farlo a modo mio. Non voglio essere il secondo Franz Engstler, voglio costruirmi il mio nome e naturalmente tutti i consigli che posso ottenere da mio padre e dagli altri piloti esperti sono molto importanti per me"."Ci sono molte ragioni in realtà. Il mio compleanno è l'8 marzo. Quando ho iniziato a giocare a calcio da bambino, il numero che io e il mio migliore amico abbiamo scelto è sempre stato il numero 8 in ogni sport. Ho anche vinto sei titoli TCR con quel numero, quindi è un buon numero per correre nel WTCR quest'anno"."Ne conosco alcune ma non tutte. Sono stato a Macao nel 2019 ed è stato un buon weekend e una bella esperienza per me, andando a punti. Ho già corso a Ningbo, ma nessuno è stato a Inje"."Allora dovrò interrogarlo più del previsto! Ma Gabriele correva su molte delle piste quando io non ero nemmeno nato!"."Non ho detto che se finisco tra i primi cinque allora sono felice, non è a questo che penso. Voglio migliorarmi ancora di più. L'anno scorso è stato sicuramente difficile, ma ho avuto anche alcuni risultati buoni rispetto ai miei compagni di squadra, quindi voglio solo lavorare sodo e continuare a migliorare. Penso che il pacchetto che abbiamo sia buono. Ma non direi che una posizione mi rende felice. Voglio solo avvicinarmi ai campioni del mondo. Non debbo essere io a dire di voler andare in top 10. Voglio lottare per le vittorie e fare una stagione buona senza errori, cercando di finire tutte le gare e semplicemente essere una versione migliore di me stesso da ora".“Non l’ho mai raccontata, ma dopo due anni di Formula 4 volevo fermarmi perché era stato molto frustrante. Era dura fare scuola e prepararsi per le gare, non pensavo di avere grandi capacità e budget, infatti ero sempre in fondo alla griglia. Dopo l’ultima gara stavamo tornando a casa con il nostro motorhome, ero io con mio padre e il mio ingegnere. Dissi che non aveva molto senso andare avanti perché comunque si cerca sempre di fare il massimo, ma alla fine in ogni weekend non potevamo competere coi team di vertice. Chiesi cosa potevo fare e mio padre mi disse che il mercoledì dopo avevo un test con una TCR, che avrei dovuto provarla e vedere come mi trovavo. Eravamo ad Hockenheim e feci del mio meglio, fui davvero molto veloce, per cui preferii cancellare i due anni precedenti e ricominciare da zero. Quel test fu una fortuna, da lì mi sono concentrato sulle auto turismo”.