Nathanaël Berthon si sta preparando per il WTCR - FIA World Touring Car Cup del 2021 con grande entusiasmo.

"La griglia è super-competitiva, è incredibile. Dobbiamo essere davvero concentrati e tutti i dettagli conteranno".

Dopo aver ottenuto una prima vittoria WTCR nel 2020, Berthon è stato ingaggiato come pilota ufficiale Audi Sport, insieme a Frédéric Vervisch, per questa stagione come parte del team Comtoyou Racing.



Ma oltre a gareggiare nel WTCR - a fianco di Tom Coronel nella formazione del Comtoyou DHL Team Audi Sport - il 31enne francese ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della seconda generazione dell'Audi RS 3 LMS.



Dotata di pneumatici Goodyear, l'auto fa il suo debutto Mondiale nella prima della stagione al Nürburgring Nordschleife, in Germania dal 3 al 5 giugno.



Questo è ciò che Berthon, che ha anche vinto in GP2 e ha testato le Formula 1, ha detto.



Dopo un bel 2020 e visto che Audi si è fidata di te per sviluppare la seconda generazione della RS 3 LMS, quanto sei fiducioso per la stagione 2021?

"È davvero fantastico partecipare allo sviluppo dell'auto, è qualcosa che mi piace molto. Abbiamo fatto circa 5000 chilometri con la macchina e provato molte cose. Mi sento davvero bene con essa, è davvero confortevole e sto migliorando continuamente. È il mio terzo anno nel WTCR e mi sento più forte, pronto a spingere al massimo. Sto facendo sempre più esperienza e mi sento bene con il pacchetto che abbiamo".



Ci saranno avversari fortissimi, quanto sarà dura?

"La griglia è super-competitiva, è incredibile, quindi sicuramente sarà difficile quest'anno. Dobbiamo essere davvero concentrati e tutti i dettagli conteranno di sicuro. Sono completamente concentrato sul WTCR, al 100%, e ne avrò bisogno se voglio lottare contro gli altri perché il livello è molto alto e la concorrenza è molto forte".



Il Nürburgring Nordschleife di 25,378 chilometri è il primo; un posto duro per iniziare la stagione...

"È una pista incredibile, l'inferno verde che tutti conoscono. Ho avuto l'opportunità di allenarmi molto quest'anno, ho preso il Permit A per correre lì. Questo mi dà più fiducia perché era forse il mio punto debole l'anno scorso non avendo esperienza".



Quindi non avresti preferito un posto più tranquillo per iniziare la nuova stagione?

"È sempre difficile iniziare sul Nordschleife perché non ci sono altre piste come questa. È una pista vecchia scuola, molto veloce, ma è buona perché è in Germania, la casa dell'Audi. Sono fiducioso che le caratteristiche dell'auto si abbinino meglio sul Nordschleife. Naturalmente, siamo una delle macchine più pesanti sulla griglia, il che non sarà facile, ma sono felice di iniziare lì".



Data la tua esperienza alla guida delle Audi e con l'aumento del tuo ruolo quest'anno, ti senti parte della famiglia Audi?

"Ho un legame molto buono con tutta la mia squadra e tutti i ragazzi Audi mi accolgono in un modo molto caloroso, quindi è molto bello essere parte della famiglia Audi, sicuramente. Sono persone fantastiche con cui lavorare e questo ti dà ancora più motivazione. Essere coinvolto nello sviluppo è davvero eccitante, condividere tutto il lato ingegneristico. È qualcosa che mi piace molto. Audi si sta impegnando molto e vedo l'enorme lavoro che stanno facendo. È molto difficile costruire una nuova auto, ma questa è nata molto bene ed è davvero impressionante vedere tutti gli sforzi che ci stanno dietro. Spero davvero che faremo bene con la nuova RS 3 LMS".



Oltre a una macchina buona, fai parte di un'ottima line-up di piloti...

"Il livello è altissimo nel team, il che ti spinge ad essere il migliore e questo è positivo. Con Fred [Vervisch] abbiamo sempre avuto una buona connessione. Nel 2018 era più esperto, ma stavamo condividendo nel modo giusto ogni cosa e ho imparato da lui. Ora stiamo facendo lo stesso sullo sviluppo di questa macchina ed è bello essere di nuovo con lui nel team. Spingerà tutti, il che è importante. Poi abbiamo il mio Tommy Boy, Tom Coronel. È uno dei migliori compagni di squadra che si possano avere, è un grande, mi piace essere il suo compagno di squadra da due anni. Naturalmente, siamo in competizione in pista, ma stiamo condividendo tutto come se avessimo la stessa macchina ed è davvero bello lavorare con lui. Se lui va più forte, allora anche noi saremo più forti perché cresceremo. E poi c'è Gilles Magnus! È ancora giovane, non ha tanta esperienza come noi, ma ha talento, è super-veloce e un altro pilota con cui condividere i dati. È stata una grande scelta da parte di Audi e Comtoyou avere questo pool di piloti. Siamo bravi in pista e siamo amici fuori, quindi è perfetto".



Guardando indietro al 2020, quali elementi ti hanno dato più soddisfazione e quali aree hai bisogno di migliorare quest'anno?

"È sempre bello fare qualche pole position e vincere, ma è stato un grande lavoro. Ho ancora molto da imparare perché la macchina del WTCR è completamente diversa da quella che conoscevo. Ho sempre guidato altri tipi di auto e quando sono arrivato nel WTCR [nel 2018] ho dovuto ricominciare completamente da zero e imparare tutto. È un altro stile di guida da imparare, ma la mia esperienza dell'anno scorso mi ha aiutato molto sul lato tecnico, su come impostare la macchina e reagire rapidamente, perché non hai così tanto tempo durante il weekend di gara, e poi per trarne il meglio come facciamo noi. Naturalmente, non sarà facile quest'anno, ma mi sento molto bene con la squadra, abbiamo un'ottima connessione e una macchina molto buona. Ma è nuovo e c'è ancora molto da capire. Anche se abbiamo fatto un buon sviluppo, abbiamo ancora molto da fare con la macchina ed è difficile dare un'aspettativa. Faremo il massimo per stare davanti, mi sento fiducioso, la squadra si sente fiduciosa, tutti stanno spingendo al massimo e se riusciremo a vincere sarà fantastico".



Cosa speri di ottenere in questa stagione?

"Ci sono due domande, pensi di poter vincere il titolo o vuoi vincere il titolo? Ogni pilota vuole vincere, quindi ovviamente è l'obiettivo, ma dobbiamo anche essere realistici. Abbiamo una nuova macchina da conoscere, una macchina che non ha fatto nessun chilometro di gara. Quindi, dobbiamo vedere dopo le prime due o tre dove possiamo essere. Per quanto riguarda gli altri, sono sicuro che si sono impegnati molto, hanno lavorato e li abbiamo visti testare un sacco. Sappiamo che la concorrenza è forte quest'anno che dobbiamo essere prudenti".



Infine, nel WTCR 2020 avresti potuto iniziare con una vittoria, se non fosse stato per quel jump-start. Senza questo, avreste potuto vincere e come hai trasformato questo da negativo a positivo?

"È stata una giornata molto difficile quella. Abbiamo lavorato molto sulla procedura di partenza e spero che non avremo più problemi. Ma è stato davvero pesante sapendo che potevi vincere la prima gara della stagione e non ce l'hai fatta. La pole position era stata buona, ma alla fine della giornata vuoi vincere la gara. Ero molto triste per la squadra perché tutti avevano lavorato duramente. Ti senti male, sapevo di essere veloce in macchina, che la squadra poteva contare su di me e tutto è partito da questo. Sapevamo di poterci aspettare di meglio e questo ti dà una motivazione in più, fiducia, puoi lavorare con più serenità. Se mi chiedete quale formazione voglio, quale squadra, quale compagno di squadra, quale auto, ad essere onesti, non credo che avrei scelto meglio di quello che ho ora. Mi sento felice nella mia posizione e sono molto grato a tutti quelli che mi circondano. Vedo che tutti si impegnano. Questo inverno è stato davvero duro per via dello sviluppo della nuova auto, questo lavoro non è facile quindi spero davvero che lo sforzo di tutti pagherà alla fine dell'anno".

