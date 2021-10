In vista della WTCR Race of Czech Republic di questa settimana all'Autodrom Most (8-10 ottobre), ecco un promemoria dei risultati ottenuti fino ad ora dai protagonisti del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

TOP 3 DELLE GARE 2021



WTCR Race of Germany Gara 1 top 3



1 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 27m18.961s



2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +0.514s



3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +0.746s



Pole position: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Giro più veloce: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9m01.919s (168.5kph)



WTCR Race of Germany Gara 2 top 3



1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 26m46.689s



2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +0.348s



3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12.479s



Pole position: Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 8m54.791s (170.8kph)



Giro più veloce: Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s



WTCR Race of Portugal Gara 1 top 3



1 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28m28.096s (142.8kph)



2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +1.746s



3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +3.411s



Pole position: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Giro più veloce: Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m45.384s (142.8kph)



WTCR Race of Portugal Gara 2 top 3



1 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 29m04.501s (143.1kph)



2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1.030s



3 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR, +1.553s



Pole position: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1m44.522s (144.0kph)



Giro più veloce: Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1m45.150s (143.1kph)



WTCR Race of Spain Gara 1 top 3



1 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 21m23.928s (151.4kph)



2 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +1.880s



3 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +8.455s



Pole position: Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Giro più veloce: Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)



WTCR Race of Spain Gara 2 top 3



1 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 28m57.708s (150.8kph)



2 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.191s



3 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.691s



Pole position: Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m06.169s (152.5kph)



Giro più veloce: Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m07.588s (150.8kph)



WTCR Race of Hungary Gara 1 top 3



1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30m41.529s.



2 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +2.127s



3 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, +2.682s



Pole position: Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Giro più veloce: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)



WTCR Race of Hungary Gara 2 top 3



1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28m53.853s (138.2kph)



2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2.328s



3 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +3.387s



Pole position: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1m51.993s (140.8kph)



Giro più veloce: Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m54.036s (138.3kph)



WTCR - FIA WORLD TOURING CAR CUP 2021 CLASSIFICA PROVVISORIA



Piloti (dopo il round 8/16)



1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 punti



2 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 101



3 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 87



4 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84



5 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 82



SQUADRE (dopo il round 8/16)



1 Cyan Racing Lynk & Co, 181 punti



2 Cyan prestazioni Lynk & Co, 174



3 Comtoyou Team Audi Sport, 166



4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 139



5 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 132



JUNIOR DRIVERS (dopo il round 8/16)



1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 221 punti



2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 169



3 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131



4 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 120



WTCR TROPHY (dopo il round 8/16)



1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84 punti



2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 42



3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 35



4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32



5 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27

