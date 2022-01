La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup scatta ad aprile con 20 gare in programma in 10 eventi: ecco tutto il calendario.

Partenza forte: l’Autodrom Most in Repubblica Ceca è stato selezionato come sede di apertura della stagione dopo l’esordio della serie ad ottobre.



È tutto pronto a Pau: Mondiale Turismo FIA torna sulle strade di Pau per la prima volta dal 2009 con la rinascita del Grand Prix de Pau in Francia.



La pista più difficile del mondo: il Nürburging Nordschleife di 25,378 chilometri ospita la WTCR Race of Germany per la quinta stagione consecutiva.



Ancora Ungheria: Casa del Campione del WTCR 2019 Norbert Michelisz, l’evento sempre popolare ottiene una nuova data a giugno all’Hungaroring.



Tutti ad Aragon: dopo la sua prima apparizione nel 2020, il MotorLand Aragón viene confermato per il terzo anno.



Appuntamento Real: Assente dal calendario per due stagioni a causa della pandemia, l’iconica pista stradale di Vila Real ospita per la terza volta la WTCR Race of Portugal, una settimana dopo la WTCR Race of Spain.



Roulette Russia: Con la prima WTCR VTB Race of Russia di questo fine settimana (26-28 novembre), si ritorno all’Autodrom di Sochi nell’estate 2022.



Novità Corea del Sud: l’Inje Speedium si sta preparando per ospitare la prima WTCR Race of South Korea nell’ottobre 2022 come parte di tre eventi in Asia, che è soggetto a conferma.



Riecco la Cina: A condizione che le restrizioni di viaggio e gli accordi di quarantena lo consentano, il WTCR sarà di nuovo in Cina, al Ningbo International Speedpark nel novembre 2022 dopo due anni di assenza.



La magia di Macao: Il magnifico Circuito da Guia di Macao torna nel calendario del WTCR con il leggendario tracciato stradale che ospiterà il finale di stagione, a condizione che le restrizioni di viaggio e gli accordi di quarantena lo consentano.



WTCR – FIA World Touring Car Cup – Calendario 2022



Round 1 e 2: WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most, 9-10 aprile

Round 3 e 4: WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 maggio

Round 5 e 6: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maggio

Round 7 e 8: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 giugno

Round 9 e 10: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 giugno

Round 11 e 12: WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 luglio

Round 13 e 14: WTCR Race of Russia, Sochi Autodrom, 6-7 agosto

Round 15 e 16: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-9 ottobre

Round 17 e 18: WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre

Round 19 e 20: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre

