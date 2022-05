Dopo aver corso come wildcard durante la prima stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2018, Dániel Nagy ha la tanto agognata opportunità di prendere parte alla quinta stagione della serie.

Il 24enne ungherese si è unito alla Zengő Motorsport, con cui aveva esordito nel FIA World Touring Car Championship da adolescente nel 2016, per guidare una CUPRA Leon Competición gommata Goodyear, a partire dal WTCR Clean Fuels For All Race of France del 7-8 maggio. Sarà nella stessa squadra di Rob Huff, il vincitore del FIA Word Touring Car Championship 2012 e ha grandi speranze.



Una buona notizia

"Stavo aspettando una possibilità per gli ultimi due anni di fare una stagione completa nel WTCR, ma non è mai arrivata e quando ho pensato che non c'era nemmeno quest'anno ho deciso che avrei smesso. Poi ho ricevuto una telefonata da un buon amico, Zoltán Zengő, che mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto unirmi al suo team e a Rob Huff per cercare di continuare il suo sogno di mettere gli ingegneri ungheresi e i giovani piloti nel Mondiale turismo e ho detto 'sì'".



Miglioramento e i progressi

"Direi che sono migliorato in diverse aree, quindi la mia comprensione della dinamica del veicolo è migliore, di come posso essere più vicino ai miei limiti e anche ampliarli. Penso che anche il passo sia migliore".



L'insegnante perfetto

"Rob è sempre stato molto gentile con me anche quando ero nelle retrovie del WTCC con una vecchia auto. Mi sta già aiutando molto ed è una splendida opportunità per me di imparare da una delle più grandi leggende del touring car. Significa molto per me e spero che mi aiuterà a continuare a crescere, cosa che abbiamo iniziato un paio di anni fa".



Soddisfatto

"Ne ho avuto abbastanza di correre in fondo al gruppo e quando Zoltán mi ha chiamato ho iniziato a lavorare per capire quali sono le nostre possibilità quest'anno contro grandi squadre con piloti di classe mondiale che hanno fatto un sacco di test. Voglio assicurarmi di avere qualche possibilità di guadagnare qualche podio e il mio obiettivo è quello di vincere almeno una gara nel massimo livello delle auto turismo, questo mi renderebbe soddisfatto e qualcosa che resterebbe con me per sempre. Se qualcuno ti chiede un paio d'anni dopo cosa hai fatto nel motorsport e puoi dire con orgoglio che ho vinto una gara della serie mondiale, sarebbe una cosa molto bella e speciale".



La stagione a venire

"Il motorsport non è facile e sicuramente dovremo stare attenti all'inizio della stagione per conoscere la macchina, il pneumatico e alcuni dei circuiti. Ricordiamo che ho perso un anno di corse con le auto TCR quindi dobbiamo lavorare duramente per ritrovare il ritmo e la consistenza. Ma spero che la mia esperienza del passato possa aiutarmi e so di essere migliorato in molte aree dall'inizio della mia carriera"

Ad

WTCR WTCR 2022: la Top5 di Gilles Magnus IERI A 16:01

WTCR Anteprima: la stagione 2022 del WTCR scatta sulle strade di Pau IERI A 14:41