Esteban Guerrieri, il pilota di maggior successo del WTCR - FIA World Touring Car Cup in termini di vittorie in gara, inizia la quinta stagione della serie al Circuit de Pau-Ville (7-8 maggio) a caccia della sua prima corona mondiale.

Essendo stato un contendente per il titolo in ognuna delle ultime quattro stagioni con la tedesca ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, il 37enne argentino, 10 volte vincitore nel WTCR, è altrettanto determinato a stupire al volante della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



Fare meglio

"Con ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e con Honda c'è una costanza nel pacchetto e questa è una cosa positiva. Conosciamo la macchina e siamo al vertice di tutto ciò che abbiamo sperimentato, quindi cerchiamo di pensare fuori dagli schemi delle cose che sono accadute e che probabilmente non sono andate al 100% nel modo giusto durante gli anni passati. Dopo questa analisi abbiamo cercato di replicare queste cose durante i test e di trovare idee o soluzioni da mettere in pratica quando si arriva al momento della gara, che è ciò che conta. Questa è la direzione principale che abbiamo preso durante i test. Ora andiamo a correre, ma come andrà è qualcosa che non si può prevedere".



La motivazione

"Quando entro in modalità competitiva mi sento motivato. Voglio estrarre il massimo e cercare di uscire dalla zona di comfort per alzare l'asticella. Questo fa parte del mio DNA e succede nel WTCR, quando vado a giocare a tennis, quando faccio i miei triathlon o le mie gare di corsa. Alla fine è questo che mi spinge, non se è la prima stagione WTCR o la quinta. Correre è il mio lavoro e cerco davvero di prendermi cura non solo della guida ma di tutte le altre cose, la motivazione non è in dubbio".



Il riscatto dopo un 2021 senza vittorie

"Ogni gara è una nuova sfida. Il tuo ultimo risultato è quello che si ricordano tutti e questo fa parte dello sport. Sto mettendo alla prova me stesso per essere all'altezza delle mie aspettative. Ovviamente non vincere una gara [nel 2021] non era nei miei piani, ma se si analizza come si svolge la serie, non hai bisogno di vincere le gare, ma di essere costante e questo ti mette in una buona posizione per l'obiettivo finale, che è la lotta per il titolo. Negli anni precedenti ho vinto molte gare e l'anno scorso, per motivi diversi, non c'è stata una vittoria ma sono arrivato alla fine della stagione con possibilità di essere Campione. Una vittoria è una vittoria e questo ti darà il massimo dei punti in un evento ed è molto importante, ma diverse circostanze mi hanno portato a non essere in grado di vincere. Dopo i primi due eventi ho capito che ero in difficoltà a causa dei problemi che avevo. Alla fine mi sono posto l'obiettivo di prendere punti sapendo che un buon fine settimana mi avrebbe messo in lotta per il titolo di nuovo. E' successo a Most. Alla fine bisogna vedere e reagire".



Due macchine

"Quando hai una squadra più piccola può essere più facile e ci concentreremo sulle prestazioni nel miglior modo possibile, come facciamo sempre. Allo stesso tempo ovviamente auguro a Tiago [Monteiro] e Attila [Tassi] nell'altro team Honda di essere competitivi perché anche questo è importante."



Il compagno di squadra e amico Néstor Girolami

"Quando Néstor è arrivato in Honda era per avere una forte coppia di piloti per ottenere i migliori risultati possibili e ci siamo riusciti molte volte. Ora vogliamo replicare le belle prestazioni come abbiamo fatto in passato".

