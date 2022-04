Uno dei più brillanti prospetti del WTCR - FIA World Touring Car Cup è Gilles Magnus, 22 anni, che sta per intraprendere la sua prima stagione come pilota ufficiale di Audi Sport customer racing dopo due anni di impressioni come privato per Comtoyou Racing.

Anche se quest'anno sarà ancora con l'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, l'aumento dello status del belga significa che anche le aspettative sono salite. Tuttavia, avendo una gara vinta a livello assoluto, il Campione del WTCR Trophy della scorsa stagione mantiene la calma in vista del round di Pau-Ville che ospiterà l'apertura del 2022 dal 7 all'8 maggio.



Obiettivi 2022

"Questa è sempre una domanda difficile perché non vuoi mettere troppa pressione su te stesso, ma voglio anche essere ambizioso perché è la mia terza stagione nel WTCR, la mia prima come pilota ufficiale, l'Audi RS 3 LMS è molto competitiva quindi ovviamente vogliamo lottare per il titolo. E' chiaro ed è quello per cui abbiamo lavorato in inverno. Siamo pronti".



Superare le aspettative

"Non sento più pressione da pilota ufficiale Audi. Ho sempre avuto una certa pressione perché prima era il RACB a sostenermi e ora è Audi Sport customer racing. Siamo sempre stati competitivi fin dall'inizio e ho sempre creduto di poter battere questi grandi nomi e questi ragazzi. Bisogna crederci, altrimenti è meglio restare a casa e non iniziare nemmeno la lotta. Ma quest'anno ci credo più che mai".



Continuare ad imparare

"Essere il pilota perfetto è quasi impossibile perché si impara sempre. Il mio compagno di squadra Tom Coronel corre da 33 anni ma sta ancora imparando, tutti stiamo ancora imparando e non si può mai smettere di migliorare, quindi non si è mai perfetti. Sicuramente, dopo tre anni, mi sento molto più fiducioso e molto più pronto di quanto mi sentissi prima della mia prima stagione. Ma ci saranno ancora alcune piste, come Vila Real, dove non sono mai stato, dove gli altri piloti hanno già un bel po' di esperienza. Sono ancora giovane e ancora un po' un novellino anche se è già la mia terza stagione".



La seconda famiglia

"È la mia quarta stagione con Comtoyou e per me è come una famiglia anche se è una grande squadra. Sono ancora le stesse persone con cui ho lavorato nella prima stagione, quindi è davvero bello e questa stagione sono più preparati che mai e spingono più che mai per essere competitivi. Abbiamo fatto più test invernali del normale e il modo in cui la squadra ha affrontato ogni test è stato diverso e ancora più professionale. Posso davvero sentire che sono più motivati che mai e sanno che c'è una grande opportunità in questa stagione".



Il RACB

"Semplicemente senza la federazione belga non avrei avuto una carriera. L'hanno salvata quando stavo per smettere e senza di loro non sarei mai in questa posizione. Hanno fatto un'enorme differenza e questa stagione guiderò con il mio casco con i colori RACB per ringraziarli del loro sostegno nelle ultime tre stagioni e mostrare il mio apprezzamento per quello che hanno fatto".

