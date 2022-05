Non solo il 2022 segna la quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma anche il ritorno di Ma Qing Hua nella serie dopo due anni.

Avendo trascorso due stagioni vincendo su una Lynk & Co 03 TCR, la star di Shanghai non sarà a corto di conoscenza dell'auto come pilota di Cyan Performance Lynk & Co, che si espande a 3 auto aggiungendo quella del 34enne a Thed Björk e Santiago Urrutia.



Ritorno

"A causa della pandemia globale non ho potuto viaggiare a livello internazionale, quindi ho corso in Cina per due anni. Ma ora sono davvero felice di essere tornato nel World Touring Cars e anche di unirmi alla Cyan Racing come team vincitore del titolo. È un vero onore essere uno di loro e stare con dei top driver come compagni di squadra e competere in questa stagione".



Compagni di squadra

"Comunichiamo molto, la squadra è unita e mi dà molti consigli e tra compagni di squadra condividiamo informazioni. Mi danno un sacco di suggerimenti sui settaggi e sul lato di guida dall'esperienza precedente e finora è stato buono."



Obiettivi del 2022

"Dato che sono stato via per un po', all'inizio della stagione l'obiettivo principale è quello di imparare il più velocemente possibile e adattarsi alla macchina e alla squadra. Dato che la squadra ha una buona esperienza, è un buon passo per me prendere questo da loro. Cercherò di sfruttare l'esperienza e iniziare a competere per i posti più alti da metà stagione, perché voglio combattere e ottenere il miglior risultato possibile. Ci sono alcune nuove piste per me da imparare, ma in passato ho potuto farlo abbastanza rapidamente. Non ero mai stato al Moscow Raceway prima, ma ho vinto lì nel mio primo weekend nel WTCC [nel 2014]. È un bene che ci siano molti circuiti interessanti in questa stagione e non vedo l'ora di farlo".



La conoscenza della Lynk & Co 03 TCR

"Naturalmente nel TCR Cina ho guidato la Lynk & Co per le ultime due stagioni. È la stessa macchina ed è bene sapere tutto, ma ci sono ancora alcune cose abbastanza diverse da quello che avevo prima, perché con il WTCR le gomme sono diverse con il pneumatico Goodyear, quindi il set-up della vettura è completamente differente. Inoltre tutti usano la centralina Marelli e il funzionamento è un po' diverso. Ma finora è abbastanza buono. Ho saltato alcuni test all'inizio dell'anno, ma dopo essere entrato nel team sono stato in grado di fare alcune prove. Ho ancora bisogno di un po' di tempo ma penso di poter andare sempre meglio".



La vita in Svezia

"Poiché la situazione dei viaggi internazionali è abbastanza difficile, rimango in Europa per tutta la stagione e ho trovato la mia nuova casa a Göteborg. La Svezia è un posto nuovo per me, ma è bello e spero di avere più tempo durante la stagione per scoprire la zona".

