Mehdi Bennani è tornato nel FIA World Touring Car dopo due anni nel TCR Europe. Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport guiderà la nuova Audi RS 3 LMS gommata Goodyear nella stagione 2022 del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Il 38enne vanta un curriculum di tutto rispetto nella categoria. Ecco le sue parole prima del debutto al Circuit de Pau-Ville il 7-8 maggio.



Il ritorno nel WTCR

"Il WTCR è una serie che conosco bene e ora è il momento di vedere come siamo messi. Ho trascorso alcuni ottimi anni nel TCR Europe. Perché dunque non tornare ad un livello mondiale e alla massima serie?"



Il team Comtoyou

"Abbiamo avuto una stagione fantastica nel 2020 e messo assieme bei ricordi con Comtoyou, mantenendo bei rapporti con Audi Sport, cercando sempre di capire come crescere”-



La nuova Audi RS 3 LMS

“L'auto sembra bella e forte, molto diversa dalla precedente, ma c'è tutto per fare bene”



Obiettivi 2022

"Per fare bene bisogna essere costanti e prendere un sacco di punti, e una buona dose di fortuna. Ciò che è bello del WTCR è che hai tutta la griglia ravvicinata. I primi 16 o 17 sono in un secondo. A volte si potrebbe ribaltare la situazione e vedere il 16° la volta dopo in Pole".



I rivali

"I piloti saranno quasi tutti quelli che c'erano quando me ne sono andato, ma tutta la griglia è molto forte, è difficile dire che uno di questi è più lento dell'altro; tutti lottano cercando di ottenere la vittoria".

