Nuovo arrivo in casa Hyundai Motorsport Customer Racing per la quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2022, col venticinquenne spagnolo Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) che parla di sogni che si avverano, prendendo il posto di una leggenda nella squadra con un altro Campione e la Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.

Un sogno che si avvera...

"Quando avevo 10 anni ho capito che volevo essere un pilota professionista, dedicare il resto della mia vita a questo perché amavo questo sport e ora, per me, è come un sogno che si avvera esserlo con un marchio come Hyundai. È una Casa di alto livello ed è un'opportunità incredibile. Sono davvero felice, ma allo stesso tempo, un grande ringraziamento va alla mia famiglia per tutto lo sforzo che ha fatto durante la mia carriera, sostenendomi dal primo momento. Ho l'opportunità di vincere un titolo mondiale, è il mio obiettivo e sono nel posto perfetto per cercare di raggiungerlo".



Sull'addio...

"Lasciare la Cupra è stato difficile perché sono stato con loro per cinque o sei anni, lavorando insieme con un ottimo rapporto. È anche un marchio spagnolo e io sono un pilota spagnolo. È stata una decisione difficile ma, allo stesso tempo, ho dovuto pensare a me stesso e al mio futuro. A volte non è facile fare dei cambiamenti perché si sta molto bene in un posto, ma ho lavorato per questa opportunità e per fortuna è arrivata. All'inizio c'erano un po' di ansie, ma sono molto entusiasta di iniziare una nuova era, di conoscere nuove persone, di migliorare come pilota e come uomo. In ogni aspetto crescerò tanto e farò un grande passo avanti per la mia carriera. Sono molto convinto della mia decisione".



Sulla sostituzione di Gabriele Tarquini, una leggenda del FIA World Touring Car...

"È un piacere perché ha fatto una carriera incredibile con due titoli mondiali e ti rendi conto che devi fare almeno quello che ha fatto lui. C'è un po' di pressione, ma ti senti davvero felice di questo perché significa che le persone in Hyundai pensano che io sia il pilota perfetto per sostituirlo, quindi questo mi sta dando piena motivazione. Sono sicuro di poter fare lo stesso risultato di Gabriele e cercherò di migliorare sempre di più. Ma ricordo che quando era nel WTCC lo guardavo in TV a casa vincendo gare con SEAT, Honda e LADA, quindi usare la stessa macchina di un grande come lui è incredibile".



Sulla collaborazione con Norbert Michelisz, Campione WTCR 2019...

"Sono davvero felice di essere il compagno di squadra di Norbi. È un ragazzo molto simpatico e un pilota davvero veloce. È davvero bello perché lui mi spinge e io lo spingo al limite in termini di miglioramento continuo. Il primo test che ho fatto con lui ad Aragón è stato davvero bello perché a volte ero più veloce di un decimo, a volte lui era più veloce di due decimi. Ci stiamo aiutando a vicenda, ma sto imparando molto da lui perché conosce bene la macchina, ha l'esperienza del WTCC e del WTCR ed è un buon insegnante. È molto aperto quindi gli sono molto grato. Inoltre, essere suo compagno di squadra significa che c'è un rivale in meno sulla griglia perché, come compagni di squadra, cercheremo di aiutarci a vicenda e non avrò bisogno di combattere con lui".



Sulla possibilità di fare dei test prima dell'inizio della stagione...

"Negli ultimi anni non ho avuto l'opportunità di fare una tale quantità di test come ora. Mi rendo conto che tutto il tempo che sono in macchina sto migliorando e stiamo facendo un sacco di chilometri e molte modifiche sulla macchina. Prima facevo questi chilometri durante il weekend di gara, quindi ora sono un passo avanti. Devo capire la macchina in breve tempo perché è completamente nuova per me e ho bisogno di conoscere tutto perfettamente prima dell'inizio della stagione".



La stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup inizia al WTCR Race of France dal 7/8 maggio sul Circuit de Pau-Ville.

