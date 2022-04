Norbert Michelisz inizia la quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup senza il suo compagno di squadra Gabriele Tarquini al suo fianco dopo il ritiro dell'italiano dalle competizioni a tempo pieno.

Essere capitano della BRC Hyundai N Squadra Corse con la sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear è una sfida che il 37enne sta assaporando. In vista dell'apertura della stagione con la WTCR Clean Fuels For All Race of France della prossima settimana, ecco cosa ha detto il Campione 2019.



Leader del team

"Ad essere onesti è una sensazione molto bella ma è un po' strano perché ho sempre avuto Gabriele come guida e maestro. Ora mi rendo conto che sono io quello che ha più responsabilità anche se non sono sicuro di essere il leader come lo era lui. Ma mi piace la responsabilità e mi rendo conto che posso rendere meglio quando ho maggior pressione".



Sull'addio di Gabriele

"Il ruolo che ha avuto nello sviluppo della i30 e poi della Elantra è stato significativo. È un grande cambiamento non averlo nel team, ma devo anche dire che ci sono molte persone che lavoravano intorno a noi negli anni precedenti e che sono ancora qui. La squadra è ancora in grado di lavorare benissimo senza di lui. Ma ci sono molti aspetti personali e anche alcuni legati al pilota che sono probabilmente impossibili da compensare".



Perdita di un gregario

"Per me Gabriele è stato il mio miglior compagno di squadra in assoluto. Ci siamo aiutati molto ed è stata un'esperienza molto bella avere qualcuno come compagno di squadra su cui puoi contare. Ma il tuo compagno di squadra è anche il tuo rivale e se il tuo obiettivo è quello di vincere devi anche battere il tuo compagno di squadra. Avere qualcuno come Gabriele con cui condividere i tuoi pensieri onestamente e che capisce totalmente che a volte ci sono conflitti tra compagni di squadra è stato molto importante".



Il nuovo compagno di squadra

"Mikel è un pilota fantastico, uno dei migliori della serie. Come compagni di squadra siamo all'inizio, ma sono sicuro che condivideremo momenti molto belli e altri difficili quando lotteremo l'uno contro l'altro sul circuito. È un rivale duro ma è anche un pilota corretto, cosa che apprezzo sempre. La sua combinazione di età, esperienza, talento e stile, il suo stile assertivo è molto impressionante. È molto bravo a capire quando rischiare molto e quando fare un passo indietro. Quando è umido, quando piove, quando hai una superficie scivolosa, è probabilmente uno dei migliori piloti. Abbiamo già condiviso un po' di tempo in pista e devo dire che la sua velocità è anche qualcosa di abbastanza unico e ha dimostrato nei primi chilometri che poteva adattarsi alla Elantra".



Secondo titolo

"Dopo la Malesia nel 2019 ero abbastanza sicuro che, se è vero che vuole un livello di stress come quello per vincere il titolo, non avrei mai più voluto farlo! Ma poi il tempo passa e ti ricordi le cose molto belle e vuoi provare di nuovo la stessa esperienza. Ricordo di aver tagliato il traguardo e di aver provato emozioni che non si provano da nessun'altra parte. Come pilota vivi e cerchi questi momenti. È un po' come una droga, credo, vuoi solo provare la stessa emozione ancora e ancora e questo è il motivo per cui vincere deve essere l'obiettivo di questa stagione. Ma con l'esperienza si capisce anche che per vincere un titolo tutto deve andare per il verso giusto, non succede tutti gli anni. Ma con l'esperienza capisci anche come prepararti e come migliorare le tue possibilità".

