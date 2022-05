Dopo il ritorno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per il 2021, reduce dalle vittorie in Svezia, Rob Huff ha centrato la Pole per la WTCR Race of Hungary e un successo nel finale di stagione.

Continuando la sua avventura con Zengő Motorsport su una CUPRA Leon Competición gommata Goodyear, ecco cosa ha detto il campione del FIA World Touring Car 2012 in vista del debutto circuito di Pau.



Ritorno a Pau

"Ogni circuito stradale presenta le sue sfide, ma Pau è stato sicuramente uno dei più difficili quando ci abbiamo corso nel WTCC. Abbiamo avuto gare molto emozionanti lì in passato, ma è un circuito davvero difficile, senza sosta e senza rettilinei. La pressione sul pilota è alta per tutto il tempo e naturalmente essere il primo evento della stagione porta ancora più pressione. Ma io amo i circuiti stradali, tutti lo sanno e Pau è uno dove non ho mai vinto e, naturalmente, mi piacerebbe molto dare il via alla stagione con una vittoria in uno dei miei circuiti preferiti".



Annuncio all'ultimo

"L'annuncio è arrivato tardi solo perché vi abbiamo fatto credere che fosse in ritardo, ma siamo pronti da tempo! Naturalmente, è sempre molto difficile entrare in qualsiasi stagione con tutto ciò che arriva all'ultimo momento, ma con l'esperienza che abbiamo assieme al team Zengő possiamo vincere, come dimostrato nelle ultime gare del 2021."



Finire il 2021 in bellezza

"C'è il vecchio detto che sei bravo quando la tua ultima gara e noi le abbiamo vinte entrambe. Siamo abbastanza esperti da sapere che sarà difficile, ma non è niente che sia fuori dalla nostra portata."



Fiducia

"Siamo fiduciosi con la macchina che abbiamo e delle nostre capacità, non possiamo essere prudenti e fin dalla prima gara vogliamo esporti; è quello che abbiamo intenzione di fare".



Esperienza della scorsa stagione

"Corro nel World Touring Car dal 2005 e nessuno immaginava che il 2020 cambiasse così tanto, ma la realtà è questa e ci è voluto molto tempo per me per raggiungere la velocità l'anno scorso e avere la fiducia per spingere davvero. Si lotta per un mondiale e siamo contro i migliori piloti e squadre del mondo sui circuiti più impegnativi del mondo. Non è mai facile, ma tra me e il team Zengő abbiamo piena fiducia in quello che stiamo facendo. Ci sentiamo sicuri di quello che stiamo facendo e faremo tutto il possibile per mostrarlo in pista".

