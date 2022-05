Thed Björk si presenterà al Circuit de Pau-Ville la prossima settimana (7-8 maggio) per l'inizio della quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup con la stessa motivazione che aveva quando si stava preparando per vincere il FIA World Touring Car Championship 2017.

In una formazione di tre piloti di Cyan Performance Lynk & Co dopo l'aggiunta di Ma Qing Hua alla squadra insieme a Santiago Urrutia, il 41enne svedese è pronto a spingere per un altro alloro nel World Touring Car a bordo della sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



Vittoria del titolo

"Ho tutte le possibilità. Come vincitore del titolo a squadre dell'anno scorso, faremo di tutto per difenderlo. Ho degli ottimi compagni che mi spingeranno e se vuoi vincere il titolo devi battere loro e poi tutti gli altri. Sono motivato ora come lo ero nel 2016 quando mi stavo preparando per essere il campione del mondo la stagione successiva. Sono felice di essere in questa posizione, di avere la stessa motivazione".



Essere preparati

"Ci sentiamo preparati. È bello iniziare la stagione tutti a zero. Si sente anche che abbiamo un po' di slancio ora, perché abbiamo un sacco di gare in programma. Non è che abbiamo una gara e poi c'è una pausa. Tutti spingeranno al massimo fino ad agosto e questo è davvero bello e personalmente mi fa sentire bene. Abbiamo capito alcune piccole cose sulla macchina l'anno scorso. Non è nuova, è la stessa, ma se possiamo mettere a punto le piccole cose per renderla migliore su ogni circuito, sarà davvero bello. Tutti gli altri stanno facendo lo stesso, ma sembra di tornare a una situazione più normale in questa stagione con circuiti più normali che abbiamo avuto in passato, come Vila Real".



In 5 con la Lynk & Co 03 TCR

"Tutti sanno che sarà ancora una stagione super, perché la concorrenza è sempre forte. È più un problema per il mio capo squadra Fredrik [Wáhlen] gestire cinque auto che per me. Tutti coloro che gestiscono una squadra possono capire la sfida logistica, ma questo non è il mio obiettivo, è l'obiettivo della mia squadra. Questa è la loro sfida e possono farlo".



Ma Qing Hua

"È forte, veloce e ha molta esperienza. Siamo tutti ambasciatori del marchio Lynk & Co, ma lui può aiutarci a diventare migliori grazie alla sua comunicazione in Cina."



Di nuovo su cittadini

"Non sono mai stato a Pau, ma ho lavorato molto sul simulatore e mi sento bene a lanciare la macchina tra i muretti. È come una sensazione di felicità quando guido. Quando hai questa sensazione di guida positiva è bello e tutto sembra fluido, ti piace. Questo è uno dei miei punti di forza e mi piacciono molto i circuiti stradali. Non sono d'accordo sul fatto che bisogna essere precisi, infatti bisogna buttare la macchina in cuva, senza andare a muro, ma tra i muri per essere davvero veloci".

