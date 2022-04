La quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup è anche l'undicesima di fila di Tiago Monteiro con la Honda. Avendo recuperato dall'infezione batterica al petto che lo ha costretto a perdere il finale del 2021, il 45enne portoghese inizia il 2022 con una nuova squadra, il LIQUI Moly Team Engstler, ma con lo stesso compagno di squadra, Attila Tassi, mentre la sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear resta la stessa di sempre.

Ecco cosa ha detto l'ex-Formula 1 prima di andare a correre al Circuit de Pau-Ville dal 7 all'8 maggio.



Il recupero dalla malattia

"Il mio recupero è andato molto bene. Ho avuto tutto il mese di dicembre per stare fermo, rilassandomi il più possibile e recuperando lentamente. A gennaio ho potuto iniziare a sollecitare il mio corpo e i suoi limiti. Già questo stava andando bene - mi sentivo ancora un po' più stanco del solito, ma niente di più - e a metà febbraio ero completamente tornato alla normalità. Non è mai bello perdere delle gare, ma con il senno di poi, è stato un bene che sia successo alla fine della stagione così ho avuto l'inverno per recuperare. Quel periodo è quasi dimenticato ora".



La collaborazione con Tassi (di nuovo)

"Continuare con Attila è fantastico. Siamo andati molto d'accordo fin dall'inizio, siamo molto vicini e lavoriamo bene insieme. Lui è sempre stato veloce, ma è più giovane e all'inizio forse era un po' più grezzo. Ma ora c'è. Mi sta spingendo ai miei limiti, il che è un bene, ed è quello di cui ho bisogno. È una competizione positiva e mi piace molto".



Il trasferimento al LIQUI MOLY Team Engstler

"È stato fantastico dare il benvenuto al LIQUI MOLY Team Engstler nella famiglia Honda Racing e iniziare a lavorare con loro. Si tratta di un accordo molto importante con una nuova squadra che ora lavora con un nuovo marchio, e sono davvero felice di poter aiutare la squadra in questa transizione. Penso che la scelta sia stata buona perché con la mia esperienza posso farli integrare rapidamente in Honda. Sono stato coinvolto in molte squadre da quando sono in Honda - prima con JAS nel FIA World Touring Car Championship, poi con Boutsen Ginion Racing, KCMG, ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e ora LIQUI MOLY Team Engstler nel WTCR. È una grande sfida. Engstler ha davvero dimostrato la sua esperienza in pista e fuori per molti anni. È una grande squadra, forte e molto professionale.



Lavorare per un ex rivale

"Ho corso contro Franz [Engstler] nel WTCC per molti anni, quando ho iniziato nel 2007 era un avversario. È sempre stato un grande uomo e professionista. Poi è diventato anche un ottimo capo squadra, quindi sono contento di poter finalmente lavorare direttamente con lui".



Sulla precedente esperienza con la Honda Civic Type R

"È il genere di cose che ti servono, ad essere onesti. È quasi obbligatorio. Non puoi arrivare nel WTCR senza una certa esperienza del marchio con cui stai lavorando, che si tratti dei piloti o degli ingegneri o di entrambi. Il livello è troppo alto, la concorrenza è troppo forte e non c'è abbastanza tempo per imparare e migliorare e arrivare allo standard - devi essere subito competitivo. Il grande punto di partenza del LIQUI MOLY Team Engstler è la professionalità e l'esperienza, ma ci sono un sacco di piccoli dettagli che non si possono sapere sulla macchina senza averci lavorato, quindi il mio lavoro con Attila e l'aiuto di JAS Motorsport è già iniziato per mettere gli ingegneri il più rapidamente possibile in condizioni di giocarsela, il che è fondamentale in questo periodo di test pre-stagionali. Questa è una parte enorme della nostra preparazione, quindi non ho dubbi che saremo pronti a partire per il primo round".

