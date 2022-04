Yann Ehrlacher inizia la quinta stagione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup dando la caccia al terzo titolo con la Cyan Racing Lynk & Co. A soli 25 anni, il francese può contare sulla continuità della collaudata Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear e sul suo notevole talento al volante.

Con due eventi sul terreno francese, la WTCR Clean Fuels For All Race of France della prossima settimana è seguita dalla prima visita del WTCR nella regione natale di Ehrlacher per la WTCR Race of Alsace GrandEst in agosto; ecco le sue parole prima di recarsi al Circuit de Pau-Ville che aprirà la stagione il 7-8 maggio.



Per le strade di Pau

"Ho guidato lì in una delle prime gare della mia carriera nel 2013. Era con una piccola auto elettrica, ma era più una gara di esibizione che una vera e propria. Ma non ricordo bene la pista, quindi ho bisogno di lavorare un po' di più sul simulatore e sui video per essere pronto, ma andrà bene".



Di nuovo su un cittadino

"Sono passati tre anni da quando abbiamo guidato su una pista stradale ed è sempre un po' diverso da un circuito normale. Sicuramente l'impegno è davvero importante. In qualifica, quando metti le gomme nuove e devi fare un giro, è sempre un po' più rischioso e ogni errore può costarti molto perché se finisci indietro in Q1 sei fuori per il resto della sessione e per le gare è un problema, quindi è sempre un po' un azzardo per noi piloti. Le piste stradali sono quelle che mi piacciono di più, ma non puoi fare errori e se ti impegni al 105% in un giro di qualifica, devi assicurarti di non sbagliare e a volte il 105% può essere troppo perché puoi andare largo, colpire un muro e il tuo weekend è finito. Ma quando vai a fare un giro veloce così vicino ai muri è come il Nordschleife, è abbastanza folle come adrenalina, è incredibile".



Il titolo mondiale numero tre

"Mi sono sentito pronto il giorno dopo Sochi [finale del WTCR 2021]. Ogni giorno è un altro giorno di allenamento. Con il rinvio del primo evento significa più preparazione, sempre più giorni per allenarsi. Abbiamo fatto alcuni test, ma ora è il quarto anno con la macchina e dopo quattro anni si inizia ad essere alla fine della fase di sviluppo e si guarda più agli assetti che non si ha avuto il tempo di testare durante la stagione, quindi è quello che abbiamo fatto in inverno".



Il #68

"Ho pensato di passare al #1 perché non si sa mai quando questa opportunità potrebbe tornare a questo livello quindi. Ma, alla fine sono abbastanza legato a questo numero e ho vinto due volte con esso quindi lo tengo e basta. Spero che un giorno avrò un'altra possibilità di prendere il numero 1. Era una questione importante ma, alla fine, è solo un numero e sono più concentrato su ciò che è dietro, ovvero la macchina, il set-up e il modo in cui guido. Queste sono le cose principali, il numero è solo un accessorio".



Ancora più forte nel 2022

"Possiamo sempre migliorare. Anche vincendo il titolo nelle due ultime stagioni non sono state perfette. Di sicuro abbiamo avuto due anni di fila senza un solo ritiro e finendo ogni gara nei punti, quindi sono buone statistiche e ciò che è necessario per essere davanti, anche se ho fatto errori in qualifica. Avrei potuto fare meglio in Q3, migliorare alcune posizioni. Fare una stagione perfetta non esiste e probabilmente non esisterà mai. Ecco perché ogni giorno devi migliorare e continuare a farlo su te stesso. Mi sto migliorando con l'esperienza, ma ho ancora bisogno di lavorare e ci sono molti modi in cui voglio migliorarmi".

