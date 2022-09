Se Mikel Azcona o Gilles Magnus diventeranno Campioni del WTCR nel 2022, sarà riscritta la storia.

Mai prima d'ora un pilota spagnolo (Azcona) o belga (Magnus) aveva vinto un titolo FIA World Touring Car.



Azcona, che guida una Hyundai Elantra N TCR per BRC Hyundai N Squadra Corse, è il pilota in testa con un vantaggio di 35 punti sull'attuale secondo classificato, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), che lo rende il Goodyear #FollowTheLeader.



Tuttavia, con 65 punti in palio in entrambi gli eventi di chiusura della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup - in Bahrain e Arabia Saudita - il rivale del Comtoyou Team Audi Sport è ancora in lizza dato che si trova a 76 punti da Azcona.



I Paesi di Girolami (Argentina), Rob Huff (Gran Bretagna), terzo classificato, e Nathanaël Berthon (Francia), quinto, hanno festeggiato in passato titoli FIA World Touring Car, con Huff che ha vinto il FIA World Touring Car Championship nel 2012.



