WTCR, come funziona: #1 Qualifiche

Il WTCR − FIA World Touring Car Cup ha un nuovo format di qualifica: ecco come funziona.

*Tutti gli eventi hanno una sessione divisa in tre parti, ossia Q1, Q2 e Q3.



*Fa eccezione la WTCR Race of Germany, vista la lunghezza della pista (25,378km), che richiede un'unica sessione da 60'.



Q1



Quanto è lunga? 20 minuti



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Chi va in Q2? Top 12



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 1



Q2



Quanto è lunga? 10 minuti



Chi va a punti? Nessuno



Chi va in Q3? Top 5



Q3



Quanto è lunga? Ogni pilota ha un giro di lancio, uno veloce e uno di rientro



Chi entra in pista per primo per gli shootout? Chi si classifica 1° in Q2 sceglie in che posizione partire, poi gli altri.



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 3

