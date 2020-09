Il promoter Eurosport Events ha infatti lanciato l’idea del WTCR Trophy per i concorrenti che non beneficiano del supporto di una Casa ufficiale; un titolo che non sarà FIA, ma verrà gestito dallo stesso Eurosport Events.



Il WTCR è infatti un campionato riservato ai team più che ai costruttori, ma alcuni piloti fanno parte di questi ultimi e per il terzo anno si è quindi deciso di incentivare la partecipazione anche dei privati a tutti gli effetti, unici a poter rientrare nella classifica del WTCR Trophy, che vuole riproporre quello che si era vissuto con il WTCC Trophy nel FIA World Touring Car Championship nel periodo 2005-2017.



I piloti del WTCR Trophy potranno quindi prendere punti per una classifica dedicata, avere risalto mediatico, opportunità promozionali, interviste e spazi speciali in TV e sui social media del campionato. Una sezione di FIAWTCR.com sarà infatti riservata al WTCR Trophy, i cui partecipanti potranno anche festeggiare con un podio per loro e saranno riconoscibili da un logo sulle tute e sulle auto.



Punteggi

Top5 di ogni gara: 10-8-5-3-1

Giro record in qualifica: 1 punto

Giro record in gara: 1 punto



I piloti

7 Jack Young (GBR) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

31 Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrari

99 Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición