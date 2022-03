Il WTCR - FIA World Touring Car Cup si unisce alla FIA e alla FIM, gli organi di governo del motorsport a quattro e due ruote, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e un mondo paritario attraverso una campagna congiunta che presenta le donne che hanno saputo superare i pregiudizi in entrambe le forme di sport.

Entrambe le federazioni sono state impegnate in questa causa per anni e hanno lavorato duramente per promuovere la diversità e l'inclusione ispirando, incoraggiando e aiutando le donne a prendere il loro posto, sia in pista che fuori.



FIA e FIM porteranno avanti altre iniziative durante l'anno per dimostrare ulteriormente che le donne hanno il loro posto nel motorsport e creare opportunità per loro in tutte le attività. Si tratta di un impegno a lungo termine in quanto c'è ancora una lunga strada da percorrere, ma che è fondamentale non solo nel motorsport, ma nella società nel suo complesso.



Il presidente della Commissione FIA Women in Motorsport, Deborah Mayer, ha detto: "Sia la FIA che la FIM hanno un ruolo importante da svolgere nel condurre gli sport motoristici in una nuova era di ulteriore inclusività. Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione per creare un percorso più visibile e più accessibile per le giovani donne.



"Il talento non ha assolutamente nulla a che fare con il genere e lo sport che ha lo scopo di riunire le persone dovrebbe includere, non escludere. Accolgo con grande piacere la partnership tra FIM e FIA e unendo le forze, saremo in grado di andare oltre nella creazione di sport motoristici incentrati sull'inclusività e le opportunità.



"È fondamentale per me promuovere la diversità, mostrando alle giovani donne che il motorsport può offrire loro molte opportunità in tutti i settori in tutto il mondo".



Nita Korhonen, direttrice della commissione FIM Women in Motorcycling, ha detto: "Il tema della campagna di quest'anno è molto vicino a noi in quanto il motorsport è l'arena perfetta dove rompere i pregiudizi e dimostrare che qualsiasi barriera che potrebbe essere esistita in passato non dovrebbe impedire a nessuno di raggiungere i propri sogni. Sia la FIM che la FIA sono fortemente contro ogni tipo di discriminazione e oggi vogliamo dimostrare insieme che ogni donna che vuole unirsi al motociclismo o allo sport motoristico è più che benvenuta a farlo".

