WTCR Fast Talk: 10 che non sapevamo di Tiago Monteiro

L'ultimo episodio di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear ha avuto come ospite Tiago Monteiro: ecco 10 cose che il portoghese ha rivelato a Martin Haven.

Una famiglia poverissima: “Dopo la rivoluzione del 1975 in Portogallo, i miei genitori persero tutto, quindi emigrarono in Francia. Le cose furono davvero durissime".



Skateboard, surf e motocross, con un occhio alla F1: "Mio padre era un grande appassionato di motorsport. Andammo a qualche gara di F1 quando ero piccolo, ma in quel momento non mi interessavano molto le auto. La mia passione erano skateboard, surf e motocross".



L'amore al Circuit Paul Ricard: “Non ho mai pensato di essere un pilota professionista da grande, non avevo programmato nulla fino ai 17-18 anni quando presi la patente. Mi offrirono la possibilità di guidare al Paul Ricard e da lì fu amore a prima vista".



Una vita pienissima: “La mia vita girava attorno all'azienda di famiglia che gestiva hotel, andai in una scuola svizzera per iniziare ad imparare il tutto e stava andando benissimo. Feci incontri negli USA e in Asia per sei mesi con pratica sul campo. Ogni tanto andavo in pista con mio padre per farlo contento, ma era più curiosità che altro. Poi le cose divennero più serie".



Inizio perfetto: “Ricordo benissimo la mia prima gara a Digione nel 1996. Non volevo finire ultimo, ma portarla comunque a termine. In griglia fu una vera e propria sveglia. Ero 15° su 24 auto e quando i semafori si accesero non avevo assolutamente idea di cosa fare. Ero impaurito e su di giri, alla fine terminai 11°. Le stesse sensazioni di allora le provo anche oggi, ecco perché non mi sono mai fermato, perché è veramente stupendo".

